Diego Santilli sobre el espionaje ilegal: “Creo que Macri no está involucrado, pero hay que esperar” 

El vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli, dejó un manto de duda sobre si el expresidente Mauricio Macri pudo estar involucrado en las acciones de espionaje ilegal realizadas por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante la gestión de Cambiemos. “A mi me cuesta creer que Macri tuviera algo que ver, yo creo que no está involucrado, por bueno, esperemos”, dijo Santilli en comunicación con AM750.

Santilli fue uno de los espiados de la AFI macrista y ahora espera la citación del juez Federal de Lomas de Zamora, Federico Villena. “Cuando me toque ir quiero escuchar y ver qué me va a poner el doctor por encima de la mesa”, dijo el vicejefe de gobierno porteño. “Repudio total y absolutamente este tipo de actitudes, me dan asco”, agregó.

Durante la entrevista, al ser consultado por la continuidad de la cuarentena, Santilli confirmó que la decisión será tomada en conjuntos entre las autoridades de Nación, Ciudad y Provincia de Buenos Aires. Afirmó que si los casos confirmados siguen en aumento se retrotraerá a la fase uno del aislamiento.