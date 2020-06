Cornejo contra Larreta: "Está en la nube del relato del Gobierno"

El diputado nacional y titular de la Unión Cívica Radical (UCR), Alfredo Cornejo, cuestionó al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y aseguró que está "en la nube del relato" del Gobierno, que evalúa la pandemia de coronavirus por el número de muertos. En este sentido, se quejó de que no se analiza el "apagón económico".

"Si bien (Rodríguez Larreta) está en esa nube cultural, tendrá que hacerse cargo si está en un error", remarcó el titular de la UCR. Igualmente, el mendocino advirtió que no cree que el gobierno nacional "lo lleve de las narices" e indicó que la Ciudad se encuentra mejor preparada para enfrentar el pico de contagios que la provincia de Buenos Aires.

"Ese relato para evaluar la cuarentena según los muertos de coronavirus nos trajo un apagón en la economía. Es ridículo no estar con ambas posturas a la vez: la salud y la economía. Creo que el Gobierno cometió el error con su relato, donde intentó hacer el ranking de muertos, que lo tiene atrapado", sentenció el ex gobernador mendocino.

Cornejo es uno de los conductores de Juntos por el Cambio que se ufana de haber sido crítico de la gestión de Mauricio Macri en la Casa Rosada. Si bien mantiene un diálogo fluido con el ex presidente, en varias oportunidades se encargó de remarcar que "no tiene margen para volver a ser candidato".

De regreso al llano, Cornejo insiste en que la UCR debe tener mayor participación dentro de la coalición de la que tuvo en los últimos cuatro años y propone una conducción horizontal de Juntos por el Cambio.

En diálogo con FM Rock and Pop, el líder radical cuestionó la estrategia del gobierno frente a la pandemia. "Estamos por cumplir 100 días de cuarentena y no aparece como una cosa planificada, realmente profesional, donde se sabe cómo se entra y cómo se sale". Para el titular de la UCR, el Gobierno no está "en control de la pandemia, pero sí está en control de todas las demás actividades (de la economía) y de las provincias y los municipios que dependen de la máquina de hacer dinero".