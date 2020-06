Pratto: "Los futbolistas no son escuchados" 

En referencia a la falta de fechas probables para el regreso a los entrenamientos de los equipos, Lucas Pratto, delantero de River Plate, aseguró que los jugadores deben hablar y expresarse.



“Siento que que no estamos siendo escuchados", dijo Pratto en TyC Sports, y añadió: "Lo que tenemos que hacer los futbolistas es reunirnos con Agremiados y con gente de la salud para saber qué hacer, porque somos trabajadores y creo que con protocolos se puede hablar y ser escuchado”.



“(Marcelo) Gallardo movió la estantería con lo que dijo porque tiene mucha personalidad y vive como piensa. Entiendo que estamos en un momento especial, pero hay que juntarse con la gente de la AFA, de Agremiados y los que deciden de la salud, para que haya alguna certeza”, aseveró el delantero, primer jugador de River Plate en romper el silencio.



En referencia al tema de las provincias, Pratto aseguró: "Entiendo lo que pasa con la pandemia de coronavirus y la situación de Buenos Aires; pero en las provincias donde se puede volver a trabajar, si lo hacen con los protocolos, no lo siento como una ventaja, al contrario, me pondría contento".



El "Oso" Pratto enfatizó: "Creo que en River somos un plantel que habla poco y yo necesitaba expresarme, porque para nosotros es complicado estar tanto tiempo parado; yo lo sufrí, ya que por la lesión en la espalda me perdí la pretemporada y eso se nota. Y ahora se va a notar en todos cuando se vuelva”.



Sobre su futuro, apuntó: "Personalmente estoy bien acá, contento por el club y por cómo me quieren. Por eso en lo único que pienso es en estar al 100% para rendir y poder sumar más minutos, que es lo que siempre necesité”.



Al analizar el momento general que viven los jugadores, Pratto destacó: "Es una situación compleja. Tuve comunicación con muchos jugadores de Primera y Ascenso que tienen problemas económicos. Por eso los jugadores necesitamos hablar para que nos escuchen”.



“Hay una incertidumbre gigante por el futuro inmediato y por el año que viene. Conozco a gente del Ascenso a la que no le van a firmar el contrato porque no se sabe qué torneo se va a jugar. Y los que tenemos contratos vigentes queremos saber cuándo vamos a volver”, remarcó.



"De todos modos esta es una opinión personal, porque acá nadie está pidiendo que vuelva el fútbol, pero hay provincias donde pueden entrenar. Entiendo que en el AMBA es más complicado, y lo sabemos, pero se necesita hablar y saber qué va a pasar”, insistió.



Por último, también opinó sobre el tema de las suspensiones de los descensos y sostuvo: "Se tendría que rever porque le saca competitividad a un torneo y eso no ayuda al fútbol, ni a los partidos. Además va a perjudicar a los jugadores y al espectáculo”, concluyó Pratto.