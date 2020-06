La Universidad de Río Negro avanza hacia la licencia por comaternidad

Un reclamo personal puede transformarse en un derecho para todos. Esta historia comenzó en la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), donde una docente pidió la misma licencia por maternidad que su pareja, que está gestando a la hija de ambas. La institución no sólo le reconoció su derecho sino que anunció que avanza hacia la institucionalización de la licencia por comaternidad. Sería la primera universidad del país en hacerlo.

Las protagonistas de este hecho histórico son la antropóloga y docente de la UNRN Laura Kropff y su pareja, Belén Etcheverry. Ante la proximidad del nacimiento de su hija, Kropff solicitó una licencia por maternidad según lo previsto por el Convenio Colectivo de Trabajo de Universidades Nacionales. Pero claro, según el Convenio, al no ser mamá gestante, su situación se equiparaba a la paternidad. Atenta a esta situación, comenzó un proceso legal para que le reconocieran los derechos de comaternidad. Y lo hizo mediante un escrito para el que contó con el asesoramiento de la abogada Nadina Moreda, y lo presentó ante autoridades de la Universidad.

"Homologar mi maternidad a la figura de paternidad implica innegablemente reforzar una concepción binaria y hegemónica de familia, ya superada por su anacronismo y por un amplio abanico de normativas ampliatorias de los Derechos Humanos fundamentales, otorgando una licencia acotada que no permitiría en modo alguno la concreción del plan de vida que sostenemos junto con Belén Etcheverry, y operaría en desmedro de los derechos de nuestra hija", indicó en el documento.

Así narra la docente – a la agencia Télam- la buena noticia que recibió la pareja tras la presentación del escrito: "Ante mi sorpresa, no sólo me dieron la licencia por maternidad, es decir, me reconocieron el mismo derecho que una madre gestante, sino que me informaron que la Universidad va a incluir la figura de comaternidad, lo que avanza en el reconocimiento de derechos por sobre el Convenio Colectivo".

Por lo tanto, en lugar de tener sólo los 15 días de licencia laboral que están previstos en el Convenio para la persona que no gesta, ahora podrá acceder a, al menos, cinco meses.

Esta medida fue confirmada a la misma agencia por el rector de la UNRN, Juan Carlos Del Bello, quien destacó que desde la casa de estudios están “impulsando una resolución para reconocer el derecho a licencia por comaternidad”.

"Se presentó la iniciativa en paritarias docentes y ahora en no docente, porque sería para toda persona que trabaja en la universidad, como paso previo para abordarlo en el Consejo Superior", sentenció el rector y agregó que los convenios colectivos "parten de una familia patriarcal, se trata de modificar el enfoque y adaptarlo a los distintos conceptos de familia".

El rector también recordó que la UNRN "fue la primera en incluir la perspectiva de género en sus estatutos, y por lo que investigamos, sería la primera en tener una licencia por comaternidad".

Kropff ilustró la importancia de la medida, al repasar que "nadie accedió a la licencia por comaternidad sin antes pasar por un proceso judicial, por eso es tan importante la decisión de la Universidad".