Coronavirus: apuntan a mantener las salidas de niñas y niños

El gobierno porteño apunta a mantener las salidas recreativas de los niños y niñas durante los fines de semana en la próxima etapa de aislamiento social en el AMBA, que ya se adelantó será más restrictivo, aunque su modalidad se definirá en la reunión de este jueves tarde-noche entre el presidente Alberto Fernández, el gobernador bonaerense y el jefe de gobierno de la Ciudad. No obstante, según aseguran voceros de la cartera sanitaria porteña, “la idea es sostener las salidas porque es lo que recomiendan los especialistas, y porque desde el punto de vista de la pandemia no hay ninguna evidencia de que caminando al aire libre se contagie". En cualquier caso, todo indica que en el encuentro, "por razones más simbólicas que sanitarias", de acuerdo fuentes consultadas por este diario, los "runners" dejarán de salir en la próxima fase pero no los niños.



Las salidas de los niños cuya continuidad se evalúa fueron habilitadas a medidados de mayo, cuando se permitió en la Ciudad que los menores puedan dar paseos diarios de una hora un día del fin de semana y a no más de 500 metros de su domicilio, según la terminación del DNI de los progenitores. Medida que se amplió en junio, al permitir salidas los sábados y domingos.

En este sentido, la Presidenta del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Gobierno de la Ciudad, Karina Leguizamón, dijo “acordar con las definiciones que se tomen desde las áreas sanitarias, porque son las que velan y priorizan la salud de toda la población”. Aunque sostuvo que “sería beneficioso mantener las salidas recreativas porque los chicos son los que más estrictamente vienen cumpliendo la cuarentena y los especialistas ya se han pronunciado sobre la conveniencia de garantizar el paseo del fin de semana”.

En tanto Angela Gentile, jefa de epidemiología del Hospital Gutiérrez, ex presidenta de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) y actualmente integrante del grupo que asesora al Presidente Alberto Fernandez, dijo a Página/12 que "es una actividad que se pudo hacer respetando el distanciamiento, las familias fueron prudentes, y no hay indicios de que haya influido en el aumento de casos. Y el beneficio es muy grande teniendo en cuenta que la pandemia tiene un componente médico epidemiológico pero también socio-emocional, y económico por supuesto. Y los chicos son los que han estado en confinamiento más tiempo y esto tiene un impacto en la salud emocional, que hay que cuidar. Y mantener salidas saludables es una buena herramienta para trabajar en ese sentido".

Por su parte, voceros del gobierno porteño señalaron que "con la pandemia los niños han pasado de compartir entornos con pares a tener las 24 horas reguladas por adultos, sin espacios propios y con sobreexposición a las pantallas. Y si bien las salidas no resuelven todo esto, es un instrumento disruptivo para ese escenario. No es solo salir a caminar sino quebrar ese entorno tóxico, darles una periodicidad, un ciclo semanal que les permita romper la rutina, y empezar a generar confianza en el mundo exterior porque hay que preparase también para la post pandemia".

El jefe del departamento de Psicología Infanto juvenil de la Fundación Ineco, Francisco Musich, remarcó que "los estudios nacionales e internacionales muestran que la cuarentena tiene impacto en la salud mental de los niños, hay chicos con más miedo, aparecen conductas problemáticas, afectación del ánimo, están irritables de forma difusa o pierden capacidades que habían adquirido, si dormían solos vuelven a la cama de los padres. Pero los estudios también muestran que los efectos negativos del aislamiento son menores en quienes pueden salir al aire libre".