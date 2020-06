Cómo se pagará el aguinaldo en cada sector

El sector privado avanza en acuerdos con los sindicatos para pagar el aguinaldo en cuotas, en línea con lo establecido por el Estado para el sector público , tanto a nivel nacional, como en la Ciudad y en la Provincia. Hasta el momento se definió la cuotificación a nivel nacional para los trabajadores de las estaciones de servicio, y está muy cerca de cerrarse un arreglo para los gastronómicos.

El plazo legal para abonar el salario complementario (SAC) vence en cuatro días y algunos gremios advierten con iniciar acciones legales. Rechazados los pedidos de que exista ATP para aguinaldos, un decreto que avale cuotas o un acuerdo marco como el 223 Bis, la Unión Industrial Argentina solicita al Ministerio de Trabajo que se extienda el plazo legal para abonar, sin que implique sanciones.

Acuerdos

Durante las últimas semanas, las cámaras empresarias mantuvieron reuniones con el Gobierno para solicitar apoyo para el pago del aguinaldo. Finalmente, habrá nuevas líneas de créditos con tasas subsidiadas que podrán utilizarse con esta finalidad. Desde el Ministerio de Trabajo rechazaron cualquier tipo de definición oficial sobre este tema. “No vamos a intervenir, serán acuerdos entre privados que no tendrán ni que ser homologados”, afirmaron fuentes oficiales.

El primer acuerdo nacional llegó para los trabajadores de las estaciones de servicio, tras las negociaciones entre la Federación de Entidades de Combustibles y Carlos Acuña , uno de los miembros de la CGT. Se pagará en dos cuotas, una el 5 de julio y otra en agosto. El último día para pagar es 30 de junio, pero hay cuatro días hábiles de tolerancia.

“Si hay alguna estación de servicio puntual que necesita más cuotas, deberá consultarlo con el sindicato, pero no podemos acordar algo generalizado porque no es así, las grandes pueden pagar, y hay que reconocer un trabajo de medio año, mientras que las ventas empezaron a caer hace 3 meses”, aseguró a PáginaI12 Juan Carlos Basílico, miembro de la Federación de Entidades de Combustibles.

Por su parte, se cayó el acuerdo en el que trabajaba el sindicato de Comercio y las cámaras empresarias. Dentro del comercio hay locales que tienen las puertas cerradas desde hace 100 días, pero también supermercados que nunca dejaron de trabajar.

“Hay 200 mil pymes que tendrán dificultad para pagar hasta los sueldos”, afirmó a este diario Pedro Cascales, miembro de la Cámara de la Mediana Empresa (Came). Por este motivo, Came distribuyó este viernes entre sus miembros dos modelos de acuerdos para que cada empresa firma con cada uno de sus trabajadores para el pago del aguinaldo en cuotas iguales y consecutivas. “Esto no garantiza la posterior inexistencia de reclamos por parte de los trabajadores”, anticipó la entidad.

Negociaciones

Mientras tanto, antes del 30 de junio se espera que se firme un acuerdo nacional para los trabajadores de hotelería y gastronomía. Negocian la cantidad de cuotas: “La base es que contemple la crítica realidad del sector ”, afirmó a PáginaI12 Graciela Fresno, presidenta de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica.

En la Unión Industrial Argentina (UIA) aseguran que 1 de cada 5 empresas no podrá pagar el aguinaldo. “Los sectores sin actividad analizan no pagarlo, pero los que trabajan, se espera que lo hagan en tiempo y forma”, afirmó Walter Andreozzi, miembro de UIA. Este viernes, le entidad le envió una carta al Ministerio de Trabajo en donde se comprometen a empezar a pagar antes del 30 de agosto, ante una situación de “fuerza mayor”, pero solicitan que se eviten sanciones por esta medida.

Cabe aclarar que los trabajadores suspendidos bajo el acuerdo 223 bis, que estos meses cobraron con rebajas, no cobrarán la mitad del sueldo más alto del semestre, como establece la ley. “Los días de suspensión no se computan como tiempo efectivo de trabajo, pero lo que si los suspendieron en marzo, podrían cobrar menos de la mitad del aguinaldo. Así, las empresas tienen menos para pagar, aunque algunas no pueden ni eso”, detalló el tributarista Ezequiel Passarelli. Hubo 1.189 acuerdos de este tipo, según el último registro del Ministerio de Trabajo.

Desde una fábrica textil del conurbano contaron a este diario que no podrán hacer frente al aguinaldo, y que ya se lo comunicaron a los empleados. “El trabajador puede darse por despedido, pero ninguno manifestó eso. Entra un pedido y estamos todos festejando. Ya vendí dos máquinas para asegurar el pago de sueldos por otros 3 meses”, contó el dueño de la fábrica, que prefirió no ser mencionado.