"The Broken and the Bad", nuevo spinoff de Breaking Bad

Giancarlo Espósito presentará una nueva docuserie digital que se meterá en profundidad en momentos célebres de Breaking Bad. El actor interpretó al "magnate del pollo" y barón de la metanfetamina Gus Fring en la célebre serie, y volvió a tomar el rol en el spin off Better Call Saul.

Según el anuncio de prensa, la nueva serie, The Broken and the Bad, "está inspirada en los personajes, situaciones y temáticas más memorables del universo Breaking Bad y Better Call Saul, y se enfoca en historias del mundo real que espejan el mundo ficcional de ambos shows".

Breaking Bad siguió los pasos del profesor de Química Walter White (Bryan Cranston), quien utiliza su experiencia científica para sintetizar y vender metanfetamina de alta pureza. Emitida entre 2008 y 2013, la serie -llena de giros dramáticos- fue un éxito resonante para AMC, con millones de espectadores que siguieron su temporada final.

Los episodios de The Broken and the Bad se centrarán en estafadores y asesinos, así como en la logística de las operaciones de tráfico de drogas a gran escala. Uno de los capítulos presentará a un pueblo habitado por personas con hipersensibilidad electromagnética, la enfermedad que padece Chuck McGill (Michael McKean) en Better Call Saul. La premiere se realizará el 9 de julio, en coincidencia con una programación temática especial en la cadena estadounidense.

Better Call Saul presentó su quinta temporada a comienzos de este año; protagonizada por Bob Odenkirk y Rhea Seehorn, la serie cosechó nuevos elogios unánimes, aunque no consiguió la mismas cifras de rating que su predecesora. En la Argentina, tanto Breaking Bad como Better Call Saul pueden verse en la plataforma Netflix.