Espionaje ilegal: por qué el juez Federico Villena ordenó detener a 22 sospechosos

"Una organización criminal con inserción en el Estado Nacional, Provincial y Local, cuyos integrantes, cumplieron diferentes roles estratégicos y valiéndose de su calidad de funcionarios y/o empleados públicos y agentes y/o dependientes de las Fuerzas de Seguridad y/o de la Agencia Federal de Inteligencia". La descripción por parte del juez Federico Villena de lo que se investiga en su juzgado es contundente. De esta manera el magistrado justificó las veintidós órdenes de detención impartidas este martes.

En tan solo un mes de pesquisa, la Justicia logró determinar que la banda de espionaje ilegal operaba diversas maniobras sobre sus víctimas. Según escribió Villena, buscaban "obtener información, producir inteligencia y almacenar datos sobre personas por el hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, o por la actividad lícita que desarrollaran las víctimas en cualquier esfera de acción, y/o con el objeto de influir en la situación institucional, política, social, económica, en la vida interna de los partidos políticos legalmente constituidos, en la opinión pública, en personas, en medios de difusión o asociaciones o agrupaciones legalmente constituidas".

Prisiones preventivas

En su escrito, Villena justificó las detenciones en que "el avance investigativo ha logrado la incorporación de nuevos elementos de prueba que permiten sostener que en el caso se ha alcanzado el grado de sospecha" sobre las veintidós personas que ordenó apresar. También se refirió a un "riesgo cierto de intimidación hacia las víctimas o a los testigos, sea por sí, o por terceros".





Según el juez, la "magnitud" de la organización "permite presumir que quienes habrían participado en los hechos en materia de investigación cuentan con los medios y/o vínculos para eludir la aplicación de la ley penal".

La lista completa de las detenciones ordenadas por Villenas

1) JORGE HORACIO SAEZ (EX AFI)

2) FACUNDO MELO (EX AFI)



3) SUSANA MABEL MARTINENGO (CORDINADORA DE DOCUMENTACIÓN PRESIDENCIAL)



4) LEANDRO CESAR ARAQUE (EX AFI)



5) EMILIANO FEDERICO MATTA (EX AFI)



6) GUILLERMO JULIAN MATTA (EX AFI, EX PFA; POLICIA DE CIUDAD)



7) MARIA MERCEDES FUNES SILVA (EX AFI, EX AUXILIAR DE INTELIGENCIA DE La PFA)



8) MARIA ANDREA FERMANI (EX ANALISTA DE LA AFI)



9) DAIANA ROMINA BALDASSARRE (EX ANALISTA DE LA AFI)



10) DENISSE AYA TENORIO (EX AFI)



11) DOMINIQUE LASAIGUES (TRABAJA EN EL GOBIERNO DE LA CIUDAD)



12) MARIA BELEN SAEZ



13) MARIANO IGNACIO FLORES (EX AFI, EX PFA, POLICÍA DE LA CIUDAD)



14) JORGE GUILLERMO OCHOA



15) ANDRES PATRICIO RODRIGUEZ (SERVICIO PENITENCIARIO)



16) GUSTAVO MARCELO CICCARELLI (EX PFA)



17) JUAN CARLOS RODRIGUEZ (MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD GCBA)



18) DIEGO LUIS DALMAU PEREYRA (EX AFI)



19) JAVIER ESTEBAN BUSTOS (EX AFI, EX PFA, POLICÍA DE LA CIUDAD)



20) JONATHAN EZEQUIEL NIEVAS (EX AFI, EX PFA, POLICÍA DE LA CIUDAD)



21) MARTIN TERRA (EX AFI; EXPAREJA DE ANALÍA MAIORANA, MUJER ACTUAL DEL VICEJEFE DE GOBIERNO PORTEÑO DIEGO SANTILLI)