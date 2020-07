La UTEP insiste en el reclamo al Ministerio de Desarrollo Social  

Las organizaciones nucleadas en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) continúan denunciando la falta de asistencia del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia durante la pandemia y la falta de voluntad política para la apertura de comedores escolares.

"Ya venimos 100 días en que no nos resuelvan el problema de la mercadería para los comedores y merenderos que asistimos. Nuestro propósito era que abran los comedores escolares porque no podemos contener a más gente. El jueves teníamos una reunión con la ministra Verónica Figueroa pero ella no nos atendió. Nos recibió el coordinador general del Ministerio, Ignacio González, y muy mal, nos dijo que para qué queremos abrir más merenderos si la gente cobra el Ingreso Familiar de Emergencia, el Salario Universal por Hijo y planes sociales. Nos dijo que teníamos que minimizarlos", planteó la referenta de Somos Barrios de Pie, Sandra Macarof. El Ministerio no brindó información sobre este encuentro, a pesar de las consultas.

La referenta sostuvo que desde el Ministerio siguen sin ver la necesidad de cada día de la gente en los barrios y que pedían la apertura de comedores escolares porque los comedores y merenderos de las organizaciones no dan abasto.

Macarof explicó que en su organización no reciben nada de mercadería de la provincia y que hay una mala distribución porque a otras organizaciones sí les proveen. Indicó que dejaron a la ministra un archivo con los nombres de los 50 merenderos que tienen en Capital y en el interior ya que les había pedido esa información, más los nombres de las delegadas y ubicación de GPS. "La ministra nos dijo que iba a hacer un relevamiento para darnos una respuesta pero el jueves no nos atendieron de buena manera", afirmó.

Somos Barrios de Pie tiene 30 merenderos en Capital y 30 en Tartagal y en el Valle de Lerma y asisten a 85 chicos y chicas a cada uno. Hasta ahora solo reciben alimentos secos del Gobierno nacional.

"En Tartagal la situación está mal, los controles están estrictos y no está llegando el recurso de alimentos a comedores y merenderos. Por eso queríamos articular algo con el Ministerio. La ministra ofreció solo harina de garbanzo, pero no nos dieron ni siquiera eso. No nos informaron ni la fecha ni la cantidad", manifestó.

"No están viendo la realidad del hambre. No sabemos qué medida de lucha vamos a tomar. Pedimos alimentos o lo que podían donarnos desde el Ministerio. No hay voluntad política. Fuimos organizados. Presentamos notas. Y hubo audiencias sin respuestas", especificó Macarof.

La UTEP también emitió un comunicado luego de la sexta reunión con el Ministerio de Desarrollo Social sin las respuestas esperadas en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio. "El hambre en Salta va en aumento, los índices de pobreza son alarmantes. Hoy desde nuestras organizaciones sostenemos más de 300 merenderos y comedores en la Ciudad y en toda la Provincia, entregamos por mes más de 80.500 viandas con comida. Las filas de niños, niñas, adultos y adultas en nuestros espacios se ha duplicado y hasta triplicado, y vemos que muchas veces nuestro esfuerzo y buena voluntad no alcanza y son muchas las familias que se quedan sin comer", manifestaron.

La UTEP detalló que el Estado provincial solo asiste al 15% de sus comedores y merenderos, y esta ayuda no solo es irregular sino que no alcanza para cubrir un mes de funcionamiento de dichos espacios. "La excusa de la ministra Figueroa es que están realizando un listado para corroborar la existencia de los merenderos y comedores que están asistiendo con mercadería. Creemos que la realización de esa tarea de control no puede durar tanto tiempo en momentos donde, como dijo (la funcionaria) “los merenderos en Salta aumentaron un 100%. Sin embargo, la asistencia del Estado Provincial no aparece", afirmó la UTEP.

Además plantearon que acompañan los pedidos de informes realizados por diputados y senadores provinciales ya que existen comedores que figuran como asistidos por el Ministerio y, sin embargo, hace más de dos meses que no reciben mercadería. Señalaron la gravedad de que no existan políticas públicas o acciones provinciales para contener y resolver la problemática del hambre.

"Incluso cuestionan nuestra preocupación y reclamo ya que según Ignacio González 'si cobran IFE, AUH y Tarjeta AlimentAR, no son necesarios los merenderos', manifestando un desconocimiento total y falta de empatía frente a la situación que estamos viviendo", sostiene el comunicado de las organizaciones.