Vuelta al mundo

GUATEMALA



Aumentan las víctimas de trata

El último informe de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), revela que se detectaron 596 casos de posibles víctimas de trata de personas en 2019, lo que representa un aumento del 26,69 por ciento respecto de 2018. De las posibles víctimas identificadas por la PDH, 391 fueron mujeres, lo que representa el 65 por ciento del total de las víctimas, y 205 varones, mientras que 199 eran menores de 18 años (33 %). De esxs menores, 63 fueron niñas, 33 niños y 103 adolescentes, entre 88 chicas y 15 chicos. El año pasado llegó a identificarse la activación de 6.590 alertas, de las cuales siguen activas 1.609. “En 53 alertas desactivadas existió la posibilidad de trata de personas, principalmente de mujeres de entre 14 y 15 años“, confirmó el organismo.

HAITI

Las más precarizadas

La lideresa haitiana Colette Lespinasse dijo esta semana que “las mujeres pertenecen a las categorías más pobres y más explotadas en la sociedad haitiana”, situación que se agrava en la pandemia por Covid-19. En el país no hay cuarentena estricta ni medidas preventivas y la población sale diariamente a ganarse la vida. La mayoría no tiene acceso a agua potable ni a saneamiento, y muchxs viven en hogares atestados, sin seguridad alimentaria. Pese a este escenario, el Gobierno decidió reabrir las fábricas que se cerraron cuando se detectaron los primeros casos positivos de coronavirus. “La zona franca”, como se la conoce, representa la principal fuente de divisas del país y está compuesta en un 70 por ciento por mujeres. “En este contexto no se ha desarrollado ninguna estrategia en favor de las mujeres, que asumen una gran parte de la sobrevivencia de la familia", alertó Lespinasse. "No hay mensajes específicos hacia ellas, a quienes la sociedad patriarcal confía la responsabilidad de cuidar a los enfermos y a toda la familia. Así, las mujeres representan uno de los grupos más expuestos a la enfermedad.”

PUERTO RICO

Jefas de hogar sin auxilio

La pandemia impactó severamente a mujeres y niñxs en hogares sostenidos en su mayoría por sus madres, con una pobreza extrema que amenaza al 65 por ciento de la niñez, detalla un informe del Instituto del Desarrollo de la Juventud (IDJ), que lo considera “el peor desastre de los padecimientos posteriores a 2017, con el huracán María y los sucesivos terremotos. “El 52 por ciento de familias del país son dirigidas por mujeres jefas de familia”, afirma la activista feminista y de derechos humanos Leyla Negrón Cintrón, y reveló que durante la pandemia aumentaron los pedidos de órdenes de protección. Entre enero y mayo se reportaron 23 femicidios en el país, cinco por violencia doméstica y cinco transfemicidios. “Las agresiones sexuales también se han elevado, aunque el Gobierno sigue sin ofrecer datos oficiales respecto de todas estas formas de violencia.”