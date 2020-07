Uno negocia quedarse, el otro quiere partir

Santiago Gentiletti considera una nueva oferta de Newell’s para quedarse a jugar en el parque Independencia. El defensor tiene contrato por un año más con el club pero con cláusula de salida que le permitirían aceptar propuestas superiores, tanto del extranjero como del fútbol local. La permanencia del defensor es prioridad para el club rojinegro ante la probabilidad de que no permanezca en el plantel el otro zaguero central titular: Cristian Lema. Entre tanto, Braian Rivero aún no acordó su renovación de contrato pero en su caso la solución que se estudia es una venta al extranjero por un millón de dólares.

Gentiletti se ofreció a dar una conferencia de prensa el pasado mes de mayo para poner en duda su continuidad en Newell’s, en un mensaje a los dirigentes que se interpretó como lo que era: un reclamo de renegociación de su contrato. El defensor tiene vínculo con el club hasta junio de 2021 pero hay cláusulas que le permiten irse en el presente mercado de pases. Y la posibilidad es concreta. Porque el zaguero central tiene ofertas de clubes del país, entre ellas de San Lorenzo, donde obtuvo la Copa Libertadores 2014, y del fútbol de Emiratos Arabes y de Brasil. En todos los casos las condiciones laborales que le proponen son mejores que las que tiene vigente en el parque Independencia.

Pero la dirigencia mostró interés en mantener al jugador en el club e inició una renegociación de su contrato. Se le hizo una propuesta que contempla la extensión del vínculo que tiene vigente hasta el año que viene para llevarlo a 2022. El jugador aún no respondió y permanece la incertidumbre en Newell's. "Se está hablando de hacer un contrato más largo, lo queremos en el club", fue la escueta respuesta que entregó un colaborador de la comisión directiva.

La continuidad de Gentiletti es importante porque el club es probable que pierda a Lema, cuyo pase pertenece a Benfica de Portugal. La salida de los dos defensores generaría un problema mayúsculo para Frank Kudelka. Gentiletti y Lema, por rendimiento colectivo en la defensa, demostraron ser de lo mejor del equipo y reemplazar a ambos indudablemente sería una tarea muy difícil de resolver. La dirigencia espera para mañana una respuesta de Gentiletti para anunciar su nuevo vínculo y continuidad en el club.

Otra negociación conflictiva es la de Rivero, quien se quedó sin contrato en el club. El volante central rechazó la oferta que le hizo la dirigencia por estar muy lejos en lo económico a sus expectativas. Las conversaciones no progresaron en los últimos días y la salida que asoma como solución entre las partes es la firma de la renovación para una posterior venta al extranjero. El club que quiere sumar a Rivero es Independiente del Valle de Ecuador, último ganador de la Copa Sudamericana. El jugador está dispuesto a hacer las valijas para ir a Ecuador, aunque la operación no está cerrada. Newell’s quiere por el volante central un millón de dólares libres de impuestos. El jugador, en cambio, hizo saber su pretensiones económicas, aceptadas en primera instancia por los ecuatorianos. Lo que falta es el acuerdo entre clubes. La transferencia de Rivero no trae un problema grave a Kudelka dado que el volante fue suplente todo el año, aunque con mucho protagonismo puesto que asumió ser la primera opción de reemplazo en el medio.