Inevitables

TEATRO

La vida es sueño

Para el director español Calixto Bieito, se trata de “un cuento filosófico sobre la incertidumbre y la fragilidad de la condición humana”. Basilio, rey de Polonia, tras haber escuchado la profecía que decía que su hijo Segismundo sería un rey cruel, decide encerrarlo en una torre anunciando su muerte. Finalmente, decidirá liberar a su hijo para comprobar si se cumple la profecía; pero le harán creer a Segismundo, narcotizado, que todo ha sido un sueño si es que resulta ser un rey tirano. Estrenada durante la temporada 2010 en la sala Martín Coronado, este registro de la versión de Bleito sobre el clásico de Calderón de la Barca --con su dirección-- forma parte del archivo histórico del Teatro San Martín. Con Joaquín Furriel, Muriel Santa Ana, Patricio Contreras, Osvaldo Santoro, Hernán Rodrigo Cuevas, Lautaro Delgado, Enrique Federman y otros.

Disponible a través de la plataforma Cultura en Casa. Gratis.

Ana contra la muerte

El hijo de Ana tiene cáncer. Ella no puede costear otro tratamiento, pero tampoco puede dejar que su hijo se muera. El dramaturgo uruguayo Gabriel Calderón se enfrenta nuevamente con los temas sobre los que ha construido su obra --la familia, la violencia, la muerte--, en un texto donde renuncia al humor y la fantasía que fueron su marca en los últimos años, pero mantiene la fuerza y la gravedad sin caer en la solemnidad. Recién editado en libro por Criatura Editora en Uruguay, esta tarde se realiza de manera virtual su presentación, con el autor conversando con los uruguayos Luis Mardones y Laura Pouso desde la librería Escaramuza de Montevideo. Mas información en criatura.com.uy

Hoy a las 17.30 a través de Zoom , la cuenta YouTube de Escaramuza y el Instagram de Criatura . Gratis.

MÚSICA

On Sunset

A dos años del mayormente acústico True Meanings (2018), el británico Paul Weller regresa al sello Polydor --que supo ser considerado como un hogar por sus grupos históricos The Jam y The Style Council-- para un disco que lo reúne con Jan Kybert, con quien co-escribió y co-produjo el poderoso Saturn’s Pattern (2015), dos discos atrás en una carrera solista que ya lleva casi tres décadas. El resultado es un sutil híbrido entre soul y electrónica, con más del primero que del segundo, donde brilla el amor de Weller por el folk, el rock y la música negra de los años 60, con guiños hacia el trabajo de su coterráneo Steve Marriott, y una nada casual pequeña ayuda en tres temas del tecladista Mick Talbot (al frente de un órgano Hammond, nada menos), su ex compañero en The Style Council. Desde la apertura con los ocho minutos de tema “Mirror Ball”, el guitarrista y cantante de 62 años hace de su disco solista numero quince una particular declaración de principios musicales.

Uno

Elegía y proyecto superador a la vez, compuesto en medio de un duelo, Uno es el debut solista de la cantautora Bethu Avendaño, en el que reinterpreta la intensidad de la bossa nova y el folk latinoamericano con los tintes del pop experimental. Porteña de nacimiento, Avendaño lleva trajinados los escenarios locales junto a la soleada banda de jazz gitano Les Gitans Du Port, pero ahora, en solitario, compone, arregla e interpreta un disco introspectivo y confesional basado en el sonido de las guitarras diáfanas, el ukelele y una voz tan aterciopelada como enérgica que cruza referencias estéticas desde Bjork a Elis Regina. Grabado y mezclado en los estudios La Cuerda, Urbano y Camarones, las ilustraciones y el arte de tapa están a cargo de Micaela Lynn.

ONLINE

La jauría

En medio de una toma estudiantil y con un profesor acusado de abuso sexual, una escuela religiosa mixta de Santiago de Chile –ámbito de estudio de las clases acomodadas– es sacudida por la noticia más inesperada: una de sus alumnas desaparece de la noche a la mañana. No pasará demasiado tiempo hasta que el video de una violación en manada se viralice y la investigación puertas adentro les deje el lugar a dos detectives de la policía, envueltas en un extraño y clandestino juego de caza de mujeres jóvenes. Policial de procedimiento y agenda viviente en tiempos de #NiUnaMenos, esta nueva producción de Amazon –disponible en su plataforma Prime Video– fue rodada en Chile con un compacto reparto de actores y actrices de ese país y dirección general de la argentina Lucía Puenzo. Antonia Zegers (Tony Manero, El club) y Daniela Vega (Una mujer fantástica) encarnan a las investigadoras, al tiempo que Alfredo Castro y Luis Gnecco interpretan papeles secundarios pero de suma relevancia dramática.

El loco de los huesos

La plataforma ContAr comenzó a ofrecer, a un ritmo de uno por semana, los ocho episodios de esta producción nacional dirigida por Eduardo Raspo y centrada en la figura del antropólogo Florentino Ameghino, a partir de las críticas que de su figura se han hecho, tanto en sus días como con posterioridad a su muerte. Cruza de documental y ficción, cada capítulo enfrenta al creador del concepto de homo pampus (interpretado por Luis Ziembrowski) con un fiscal encargado de una acusación puntual. “Ameghino se enfrenta a su juicio con la pasión y el estoicismo con el que enfrentó su propia vida, sus errores, sus arrepentimientos, sus cuentas pendientes”, describe la gacetilla de prensa.

CINE

Ficción privada

A partir del próximo viernes 17 la sala de cine virtual de PCI, Puentes de cine , presentará en exclusiva el último largometraje del realizador Andrés di Tella. Se trata de un documental con elementos de ficción dedicado al padre del director, Torcuato Di Tella, otro ensayo con forma de diario que regresa a uno de los temas centrales de la obra del director de La televisión y yo: los recuerdos familiares como trama personal y colectiva, el paso del tiempo, el cine como método de exorcismo y sanación. El propio Di Tella comparte pantalla con su hija Lola, al tiempo que Denise Groesman y Julian Larquier –los dos actores profesionales– y el cineasta y escritor Edgardo Cozarinsky, amigo personal de la familia, hacen las veces de lectores e intérpretes de las cartas que los padres del director, Kamala y Torcuato, se enviaron a lo largo de las décadas. Una historia de amor del pasado signada por los cambios de geografía que resuena con fuerza en el presente.

Retro Mercedes Farriols

“Doce películas de arte, cortos, un medio, un largo y un larguísimo de tres horas”. Con ese eslogan se está presentando, hasta el próximo lunes 20 y de manera gratuita, una retrospectiva online dedicada a la escritora, artista y realizadora –entre otras actividades creativas– Mercedes Farriols. Ingresando en el canal de YouTube puede disfrutarse, entre otros títulos, de 4 3 2 uno, emotivo ensayo sobre la muerte y el duelo, el particular autorretrato ficcional Inside Outside, interpretado por la propia realizadora, y el viaje épico e introspectivo Espiral cósmica, film de tres horas divido en dos partes. Su último trabajo, Olga Victoria Olga, también forma parte de la oferta.

TV

Washington

Además de transformarse, a partir de 1789, en el primer presidente de los flamantes Estados Unidos de América y de ser la cara visible del billete de un dólar, ¿quién fue realmente George Washington? La miniserie documental –con reconstrucciones “de época”– producida por la cadena History se plantea múltiples respuestas a esa pregunta. Los seis capítulos recorren vida y obra de ese soldado británico que se convertiría en una de las piezas más relevantes del movimiento independentista y uno de los pilares del nacimiento de una nación. Los creadores de la serie y varios de los entrevistados, como el expresidente Bill Clinton, destacan la importancia actual de su discurso de despedida del poder, en particular aquellas líneas dedicadas al partidismo: “Permítanme advertirles de la manera más solemne contra los efectos nefastos del espíritu partidista en general, que desafortunadamente es inseparable de nuestra naturaleza. Es verdaderamente el peor enemigo”.

Martes a las 23.35, por History.

Lambs of God

La señal OnDirecTV continúa apostando a producciones televisivas difíciles de ver por otros medios. Es el caso de esta miniserie australiana cuyas protagonistas son tres monjas recluidas en una remota isla cerca de la costa de Gran Bretaña. Las “hermanas de Santa Agnes” reciben la visita más sorpresiva: un sacerdote enviado por el obispo que llega al aislado paraje con la intención de inspeccionar la propiedad y convertirla en un complejo de hoteles de lujo. Relato feminista con toques fantásticos, esta breve saga escrita por Sarah Lambert ofrece más de una sorpresa genuina. Las monjas están interpretadas por Ann Dowd (El cuento de la criada), Essie Davis y Jessica Barden.

Lunes a las 22, por OnDirecTV.