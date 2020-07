Estudian con lupa los encuentros afectivos

La provincia de Santa Fe reportó 20 diagnósticos positivos de covid-19 en el parte de ayer, de los cuales once pertenecen a la ciudad de Rosario. Al mismo tiempo, las autoridades provinciales confirmaron que dieron negativo los 45 hisopados realizados el viernes en el barrio Las Flores, con el plan Detectar desplegado a raíz del contagio de un niño de cinco años, que continúa internado con evolución favorable en Hospital de Niños Zona Norte. La ministra de Salud provincial, Sonia Martorano, dijo que el gobierno está preparado "para el peor escenario” y apuntó una vez más a la responsabilidad social: "Si no tenemos que salir, no salgamos. No forcemos ciertas situaciones”, ya que “los casos de las últimas semanas, en general son por reuniones, por compartir el mate, por contactos que se pueden evitar”. Por su parte, el secretario de Salud municipal, Leonardo Caruana, subrayó que están mirando "muy bien en los próximos días estos espacios afectivos y familiares, todavía no hay ninguna definición al respecto". "Es lo que estamos observando y estudiando, en función de que una parte importante de los contagios se dan en esos espacios afectivos o familiares".

Al mismo tiempo, en 24 horas, la dirección de Seguridad Vial rechazó el ingreso de 72 nuevos vehículos en los 26 controles limítrofes de la provincia, por no contar con la documentación que acreditara que realizaban una actividad esencial. Quienes intentaron ingresar traían códigos QR fraguados.

Rosario sumó 20 casos positivos en sólo tres días. De los once casos confirmados ayer en Rosario, todos tienen contactos estrechos con casos confirmados de alguno de los cinco conglomerados activos --grupos de personas con casos positivos-- que existen en la ciudad, por los cuales las autoridades sanitarias dispusieron el aislamiento preventivo de 299 personas. "Es importante remarcar en este momento de la evolución, los aislamientos preventivos en función de encuentros laborales, familiares y afectivos es mucho mayor y exige mucho más trabajo que dos meses atrás", dijo Caruana. Desde el inicio de la pandemia, Rosario suma 161 personas con diagnóstico positivo de covid-19.

En cuanto al niño de Las Flores, el nexo es un contacto afectivo positivo, que implicaría la detección de otro conglomerado, fuera del barrio. "Estamos investigándolo, todavía en relación a la definición y nexo epidemiológico", expresó Caruana, quien subrayó la importancia de los resultados negativos de los hisopados del Detectar. "Habla de una situación más controlada. Seguimos trabajando en las investigaciones epidemiológicas y los aislamientos preventivos, que son siempre en más cantidad por las reuniones afectivas, familiares y laborales que hoy están permitidas", explicó el funcionario.

Sobre el resto de la provincia, los casos confirmados ayer fueron dos en la localidad de Campo del Medio, uno en Villa Constitución, uno en Piñero, uno en la ciudad de Santa Fe, uno en Pérez y tres de Montes de Oca, que fueron notificados por otra jurisdicción. La provincia acumula 505 casos positivos de coronavirus desde marzo.

En una entrevista por radio, Martorano recordó que el período más álgido será “entre el 15 de julio y el 15 de agosto”. “Si hacemos las cosas bien, en forma responsable, podemos seguir con esta flexibilización. Pero la curva empezó a crecer, estamos en el momento de mayor cuidado”, advirtió la ministra de Salud.