Dos de Icardi para el PSG

El delantero Mauro Icardi convirtió este domingo por duplicado para Paris Saint Germain (PSG), que vapuleó por 9-0 a Le Havre, en un partido amistoso disputado con público en las tribunas, en el marco de la preparación para la reanudación del fútbol en Francia, tras la pandemia del coronavirus. El atacante rosarino, de 27 años, anotó a los 8 y 19 minutos de la primera etapa de un liviano cotejo, celebrado en el estadio Oceane ante casi 5 mil espectadores. Su coterráneo Angel Di María participó en la elaboración de las tres primeras conquistas del PSG, pero no marcó. También se desempeñó como titular en el conjunto de la capital francesa el ex volante de Boca, Leandro Paredes.



Los otros goles del elenco dirigido por Thomas Tuchel fueron obra del brasileño Neymar (2), el español Pablo Sarabia (2), Kylian Mbappé, el senegalés Idrissa Gueye y el juvenil Arnaud Kalimuendo Muinga, según reportó un informe de L’Equipe.



Paris Saint Germain asumió este ensayo como preparación para el encuentro de ida de cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa que asumirá ante el Atalanta de Italia, pautado para el 7 de agosto.



PSG, que encabezaba cómodamente el torneo, no pudo coronarse campeón de la Liga 1 francesa durante esta temporada, porque la organización canceló la competencia.