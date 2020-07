Crimen de Fabián Gutiérrez: declara el principal acusado

La semana que empieza será de máxima importancia en la causa sobre la extorsión y el asesinato de Fabián Gutiérrez, ex secretario presidencial. Este lunes se incorporaría oficialmente el informe de la autopsia y los abogados de los hermanos Zaeta pedirán una serie de pruebas y ofrecerán la declaración de Facundo, el principal imputado. En el expediente hay un testigo de identidad reservada que, según parece, fue uno de los integrantes del grupo que estuvo esa noche en casa de Gutiérrez: Facundo Gómez. Eso permitió encontrar el cuerpo. Después, otro integrante del grupo, Pedro Monzón, acompañó al juez Carlos Narvarte en una recorrida por los lugares donde ocurrieron los hechos. Finalmente, también declaró Agustín Zaeta y afirmó que él sólo ayudo a su hermano a deshacerse de una sábana y ropa. Roberto Muriete y Carlos Telleldín, los defensores de los Zaeta, no la tendrán fácil y arremeterán con numerosos pedidos de nulidades. Por ejemplo, sostienen que en los allanamientos el testigo siempre fue el mismo.

En paralelo, el juez Narvarte rechazó la recusación de la fiscal Natalia Mercado, hija de la gobernadora Alicia Kirchner. Durante el fin de semana el Ministerio Público salió en pleno a defender a Mercado con una declaración. "El Ministerio Público hace saber a la comunidad que la doctora Mercado se viene desempeñando desde el año 2005 a cargo de la fiscalía de dicha localidad, sin que haya merecido cuestionamiento alguno por su labor. Por lo que este organismo junto a todos sus integrantes que se desempeñan en cada una de las comunidades de nuestra provincia, brindan su total apoyo tanto a la doctora Mercado como al magistrado interviniente a fin de que resuelvan tan drástico crimen, ajenos a toda especulación de intereses que inundan los medios de comunicación de las principales cadenas de noticias y de ciertas figuras políticas, como lo han demostrado a lo largo de su trayectoria profesional".

Por ahora, la hipótesis que investiga el juez es que el grupo de conocidos jóvenes de El Calafate se enteró que Gutiérrez había vendido un camión y una camioneta y, como tenía los bienes inhibidos por el fallecido juez Claudio Bonadio, se manejaba con dinero en efectivo. Esperaban encontrar más de 50.000 dólares y especulaban que Gutiérrez no los iba a poder denunciar justamente por tener los bienes inhibidos. Por ello, Facundo Zaeta habría urdido el plan de dejarse seducir por el ex funcionario y luego se apareció con los otros tres en la vivienda. Según Gómez y Monzón, el que pegó, maniató, acuchilló y estranguló a Gutiérrez fue Facundo, pero el magistrado no cree que el joven lo haya podido hacer todo solo.