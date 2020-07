Organizaciones militan por la inclusión laboral y una ley integral trans

Las organizaciones trans en Salta militan por la inclusión laboral y una ley integral que contemple el acceso a los derechos que han visto negados, como a la salud, a la educación y a la vivienda. El debate surgió a nivel país por el tratamiento que se está dando a siete proyectos en la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados de la Nación.

En Salta, las opiniones están divididas en la militancia respecto a qué legislación debería surgir primero, si el cupo laboral o una ley más amplia. A su vez, referentes y referentas señalaron la falta de voluntad política de legisladores provinciales y de concejales capitalinos para abordar un proyecto de cupo.

El referente de la organización Transmasculinos Autoconvocados Salta y Diversidades (TRASAD), Darío Aranda, dijo a Salta/12 que bregan por la aprobación a nivel nacional de una "ley integral trans" porque consideran que "abarca más temas que el cupo".

"La ley integral trans incorpora, por ejemplo, el acceso a la vivienda. La mayoría de la población trans alquila, está en la casa de algún familiar o en situación de calle", sostuvo Aranda. También explicó que si bien son varios proyectos, el debate de las organizaciones a nivel país gira en torno al apoyo para que salga una ley de cupo laboral o una ley integral, que contemple la inclusión laboral pero también el acceso a otros derechos vulnerados.

Aranda planteó que en la provincia y el municipio Capital, no se ha conseguido hasta el momento el cupo laboral trans. "En la Salta conservadora y de doble moral tapan la transfobia, pero dicen que defienden las dos vidas. Si en Capital es difícil la situación, en los departamentos del interior es peor", dijo el referente. "Queremos una ley integral que llegue a cada rincón", planteó.

Aranda dijo que en Capital no hay problemas para tramitar el cambio de identidad de género pero en algunos lugares del interior sigue habiendo discriminación y obstrucción a este derecho. Ejemplificó con la situación que vivió un varon trans en Aguaray. "Quiso hacer el cambio de identidad y en el Registro Civil, nombrándola como mujer y no respetando su identidad autopercibida, le preguntaron si estaba segura y le dijeron 'creo que estás equivocada, voy a hablar con tus padres'. El varón trans tiene 35 años y es de una comunidad originaria", detalló Aranda.

El referente de TRASAD planteó que la ley integral contempla el acceso a la salud, algo que aún cuesta en Salta. "En el caso de los varones trans, en agosto del año pasado fue la última vez que llegaron las hormonas para que tengamos acceso en los hospitales. Para las chicas trans están llegando últimamente", relató. El joven indicó que varios varones trans trabajan en "los 24 horas" (kioskos u otros comercios que abiertos durante todo el día) y contó que son lugares muy machistas. Planteó que al no tener las hormonas, en su caso vuelven a menstruar y sienten temor de mancharse y de que los violenten.

Aranda detalló que hay alrededor de 70 varones trans en Salta, y explicó que les cuesta visibilizar sus problemáticas. "Los varones trans siempre fuimos limitados desde que nacimos por la discriminación de género que la sociedad ejerce contra las mujeres. Te dicen que una nena no hace esto, no hace lo otro", sostuvo el joven.

"Diputados no quiere dialogar"

Por su parte, la referenta de Mujeres Trans Argentina, Luz Suica, explicó que su organización quiere ahora el cupo laboral trans a nivel nacional, porque considera más viable su aplicación al requerir menos presupuesto. Desde su punto de vista, la ley integral es "una reivindicación de derechos trans". "Nosotras apoyamos el cupo laboral trans porque creemos que se debe empezar por esto. El Estado no tiene presupuesto para la ley integral", manifestó.

"En Salta tenemos mucha necesidad de que la Cámara de Diputados provincial abra diálogo con las organizaciones LGBTI. Hay proyectos que están presentados y siguen sin debatirse. La violencia de género contra nuestra comunidad sigue arrasando y los diputados no quieren sentarse a dialogar", planteó Suica. Marcó que en la provincia se está en disonancia con lo que ocurre a nivel nacional. "El cupo laboral es agenda nacional", afirmó.

Suica destacó que tres municipios como El Carril, Cerrillos y Joaquín V. González hayan aprobado este año el cupo laboral trans. Dijo que en Orán, que fue el primer municipio en aprobar el cupo a nivel provincial en 2018, "no se cumple".

"Si bien las agendas a nivel nacional nos incluyen, sabemos que las luchas en el NOA van a ser el doble porque prevalece una cuestión religiosa. La idea es poder deconstruir eso y salir adelante. En Tucumán les compañeres lucharon un montón para tener la ley de cupo", afirmó Suica.



"La violencia institucional contra la población trans sigue presente. Los códigos de contravenciones aún existen", manifestó Suica. En Salta se viene pidiendo la derogación del artículo 114. Suica se refirió a las situaciones de violencia policial que afrontan las mujeres trans en la provincia, como ocurrió con una de ellas en Joaquín V. González. Una mujer trans manifestó haber sido demorada y golpeada por policías que la acusaban de haber estado ejerciendo la prostitución con camioneros y le impusieron un aislamiento obligatorio que después le fue levantado.

Suica dijo que la población trans atraviesa una situación difícil ante la pandemia. "El Estado provincial sigue sin entregar mercadería, hay compañeras a las que hace dos meses que aún no les llevan el módulo alimentario. Tampoco se abastece en el interior, hay una situación crítica de hambre", señaló. "En el norte, la prostitución es para muchas trans la única salida", planteó.

Mejorar la calidad de vida

La referenta Mary Robles es miembra de la comisión directiva de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT) y coordinadora del NOA de la Asociación de Travestis, Trans y Transgéneros (ATTTA). Contó a Salta/12 que desde sus espacios acordaron apoyar la ley integral trans.

"Pedimos que se pueda articular con la comunidad en general para que la población trans pueda tener su trabajo, hogar y salud integral", sostuvo Robles. La referenta dijo que la legislación es necesaria para mejorar la calidad de vida. Señaló que se requiere un registro laboral de personas trans para conocer cuántas están siendo incluídas porque en algunas ciudades ya se aprobó la ley de cupo.

Robles relató que llevan años de lucha por el acceso a derechos y que muchas compañeras siguen desprotegidas. "Ahora con la pandemia no hay alimento. Está faltando de todo, hay una indigencia total en la comunidad", indicó. Respecto a las personas trans en situación de prostitución, dijo que están mal y que algunas siguen trabajando. "No tienen ni para comer, hemos conseguido módulos pero no alcanza", aseguró. También dijo que hay 30 personas trans con VIH, 22 con pensiones en trámite. "Hemos pedido reunirnos con la ministra de Desarrollo Social provincial, Verónica Figueroa, pero no nos recibe", contó. Si bien algunas personas trans recibieron ayudas de programas sociales como Potenciar Trabajo, Robles señaló que hay muchas que requieren asistencia.

La dirigenta dijo que el proyecto de ley integral contempla también a la infancia y adolescencia trans y a los adultos y adultas mayores, "vela por todos", sostuvo. También prevé la reparación histórica "para las personas trans que han pasado el proceso militar y no tienen ni una pensión".

Robles manifestó que en Salta aún no consiguen que la Legislatura trate la propuesta de cupo laboral trans y que ésta ya fue rechazada por el Concejo Deliberante de la Capital en la gestión anterior. "En la Provincia no nos dan nada", expresó.