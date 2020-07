Rastrillarán buscando contagiados de Covid en 10 barrios de Salta

A partir de hoy, tras detectarse casos en un conglomerado de barrios de la capital salteña, el Ministerio de Salud implementará un plan de rastrillaje casa por casa con el objetivo de buscar personas que puedan llegar a presentar algunos de los síntomas de la Covid-19 y de esta manera realizar en forma inmediata los estudios para evitar la propagación del virus.

El titular de Epidemiología de la provincia, Francisco García, explicó que se decidió este operativo puntualmente por dos casos en particular en los que no se pudieron encontrar los nexos epidemiológicos, lo que obligó a tener que extremar las medidas para llegar a conocer el origen del contagio.

El gerente del Hospital Papa Francisco, Daniel Mamaní, explicó que se tomará el Centro de Salud 21 de Villa Palacios como base de operaciones, y que desde ahí se coordinará con agentes de salud y personal de enfermería las salidas a cada domicilio.

Los barrios que comprenden el área de estudio son: Villa Palacios, Ingenieros, Divina Misericordia, La Unión II, Martín Miguel de Güemes, Carlos Timoteo, Juan Manuel de Rosas Sur, Parques Nacionales y Edvisar.

Si bien el ministro de Gobierno, Ricardo Villada, aclaró que no se hará un cerrojo en esos barrios para aislarlos y que los que viven allí podrán salir a hacer sus actividades normalmente, García advirtió que se implementará un cerco sanitario y que podría haber algunas restricciones, especialmente en el ingreso a esa zona, que deberán ser justificadas.

Dentro del área hay varios comercios mayoristas, concesionarias de auto y hasta el mercado de abasto Cofruthos, por lo que presenta un intenso movimiento alrededor de esos negocios.

García no descartó la circulación comunitaria del virus, pero dijo que se debe esperar 14 días para conocer los resultados de estos operativos, por el momento se refiere a contagios en conglomerado. Además, indicó que ante la sospecha por la presencia de algún síntoma se le hará el hisopado a esa persona y que mediante una app se lo calificará según una serie de criterios entre paciente moderado a grave.

Finalmente aclaró que este operativo servirá de modelo para implementarlo en otros barrios de ser necesario.

Empleados públicos sin concurrencia

De manera previa al anuncio del operativo de rastrillaje, el gobernador Gustavo Sáenz explicó cuales serán las nuevas medidas de lo que denominó cuarentena administrada.

La mayor novedad radica en que a partir del miércoles, para reducir la presencia de la gente en la calle, se ordenó que la administración pública provincial, Poder Legislativo y la Justicia, reduzcan el trabajo presencial y que se implemente el teletrabajo o un sistema de turnos rotativos.

Sáenz aclaró que a último momento cambió las medidas que tenía pensado implementar, la cuales insinuó era más restrictivas, y que por ello daba un par de días a cada jefe de área para implementar las directivas que permitan que la administración pública continúe funcionando pero sin personal en las oficinas, salvo las guardias indispensables.

El mandatario expresó su preocupación respecto de que “muchos que creen que el coronavirus es un simple resfrío, que es una gripe más. Y cuando veo casos como el policía de Jujuy o personas jóvenes que mueren, son indicadores que no solo los adultos mayores o personas con enfermedades precedentes pueden morir del virus”, advirtió.

“Puedo entender que le pierdan el miedo, pero no el respeto. Lo desconocido genera miedo porque no se sabe cómo pelear con eso, el mundo no lo sabe y lo sigue afectando con nuevos rebrotes. No puedo entender que aquellos que no le tienen miedo no respeten a los que sí lo tienen”, tras lo cual dijo haber notado un relajamiento muy grande en la gente.

Pero a su vez señaló que no cree que deban pagar “justos por pecadores”, y que si bien hay “irresponsables” que hacen una fiesta con 104 personas, también existen comerciantes o personas que hacen bien las cosas.

También dijo escuchar a todos, y que luego de conversar con empleados gastronómicos decidió revertir el límite horario de las 20 horas, y extenderlo hasta las 24.

Pero aseguró que se extremarán los controles para verificar que se cumplan con los protocolos, que adelantó, serán más estrictos para este rubro.

“Dijimos siempre que nadie se salva solo y quien les habla no puede salvarlos a todos, me encantaría hacerlo”, expresó y agregó que “el Estado paternalista acompaña, ayuda, cuida. Hicimos todo lo que teníamos que hacer, cuidamos las fronteras, pero no podemos tener un policía con cada uno para que le diga que tiene que hacer”.

“Mayores restricciones exigen mayor control, mientras que más libertades exigen más responsabilidad”, señaló Sáenz y concluyó en que “nos juzgarán no por la cantidad de contagios, sino por la cantidad de muertes, eso es lo que tenemos que evitar”.

Menos transporte

En tanto, Villada hizo un repaso de las nuevas medidas y las que continuarán vigentes. Entre las novedades se cuenta la disminución de los vehículos de la empresa Saeta que circularán por la ciudad a partir del miércoles, porque se espera una baja de pasajeros debido que los empleados públicos desde ese día no deberán concurrir a sus lugares de trabajo.

Asimismo, indicó que sigue vigente la prohibición del ingreso de personas que llegan de otras provincias o países, con la excepción del transporte de carga, para lo cual están trabajando nuevos protocolos.

Continúa el uso de la terminación del DNI entre números pares o impares, para concurrir a comercios que no sean de primera necesidad.

Por último, el ministro señaló que se autorizó la apertura de comercios en los departamentos de San Martín, Orán y General Güemes, pero aclaró que sigue restringida la circulación entre los municipios.

Turismo interno sí, deportes grupales en estudio

Villada defendió la decisión de sostener el turismo interno para los salteños, a pesar de la oleada de restricciones al respecto que impusieron principalmente los municipios del Valle Calchaquí.

“Fuimos explícitos en que con cada uno de los municipios debía haber consenso a la hora de autorizar el turismo interno, pero de la misma manera lo hemos dicho y le hemos planteado a los intendentes que no era conveniente la adopción de medidas sin análisis sanitario previo y menos sin antelación. Hemos coincidido que no fue una buena decisión la que tomaron y vamos a trabajar con cada uno las cuestiones puntuales y los inconvenientes que detectaron este fin de semana y que los llevó a querer cerrar el turismo”, explicó el ministro.

Con respecto a los deportes grupales indicó que por el momento continúan prohibidos, pero dijo que este tema será analizado por el Ministerio de Turismo, “porque no es lo mismo jugar al fútbol en una plaza que en un club, donde hay responsables que se hacen cargo de aplicar los protocolos”.

De esta manera dejó abierta una puerta a la posibilidad de que las canchas de fútbol 5 puedan reiniciar la actividad.