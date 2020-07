NBA: Westbrook dio positivo de coronavirus y no viajó a Disney

El nueve veces All Star y Jugador Más Valioso de la temporada 2016-2017 de la NBA, Russell Westbrook, anunció este lunes que dio positivo por coronavirus y se bajó del viaje que emprendió su equipo, Houston Rockets, hacia Orlando para la reanudación de la liga estadounidense, planeada para el 30 de julio.



"Di positivo por covid-19 antes de que mi equipo salga para Orlando. Me siento bien, en cuaretena y esperando reencontrarme con mis compañeros una vez que esté curado. Gracias a todos por los buenos deseos y el apoyo continuo. Por favor tomemos a este virus como algo serio. Estén a salvo. ¡A ponerse los tapabocas!", informó el base de 31 años en sus redes sociales, finalizando el comunicado con un "¿por qué no"?, el nombre de su línea de zapatillas de la marca Jordan.

Westbrook (promedios de 27 puntos, 8 rebotes y 7 asistencias por partido antes de la suspensión de la temporada) no fue el único jugador de Houston que participó del viaje, ya que tampoco lo habían hecho el estelar escolta James Harden (34,4 puntos, 6,4 rebotes y 7,4 asistencias) y el alero camerunés Luc Mbah a Moute, quien había fichado recientemente por el equipo.

Tras el comunicado de Westbrook, se dispararon las versiones de que tanto Harden como Mbah a Moute no tuvieron los resultados esperados en los testeos por covid-19. Según había anunciado el equipo antes del positivo del base, ambos jugadores viajarían a Orlando por su cuenta.





La NBA se prepara para finalizar su temporada de manera exprés en la denominada "burbuja" de Orlando, situada en los dominios de ESPN en Disney. La ciudad, ubicada en el estado de Florida, viene siendo el lugar elegido por las competencias estadounidenses para reanudar sus actividades a pesar de que la zona se encuentra en pleno auge de la pandemia, marcando records de contagios día tras día.

Así, los torneos de fútbol masculino y femenino ya tuvieron su inicio en Orlando a los ponchazos , con partidos suspendidos sobre la hora por contagios en alguno de los planteles y hasta equipos completos que se dieron de baja por tener un alto número de tests positivos entre los suyos. Por caso, los equipos de varones Dallas FC y Nashville Soccer y el representante femenino de Orlando, el Pride, optaron por no presentarse al torneo por esta última razón.

En cuanto a la liga de básquet, ninguno de los 22 equipos que jugarán el torneo optó por no hacerse presente en Orlando, aunque sí son numerosos los casos de jugadores que no quieren arriesgar su salud y decidieron no competir, ya que la NBA anunció que no impondría sanciones a quienes no se presentasen.