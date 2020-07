Efecto pandemia: el 99 % de niñxs y adolescentes del mundo sufren diferentes tipos de restricciones para poder desplazarse  

El 99 por ciento de niñxs y jóvenes menores de 18 años de todo el mundo -unos 2.340 millones- vive en algunos de los 186 países en los que se impusieron diferentes formas de restricción a los desplazamientos en el marco de la emergencia sanitaria, según informes de Unicef, mientras que el 60 por ciento de todxs lxs niñxs vive en algunos de los 82 países que se encuentran en aislamiento total (7 %) o parcial (53 %), lo que equivale a 1.400 millones.

“Los niños y las niñas son las víctimas ocultas del coronavirus”, sostiene la médica Luisa Brumana, representante del organismo que en la Argentina presentó un "Plan de Respuesta" en articulación con varios ministerios, para fortalecer la prevención y el control de la pandemia en Chaco, Jujuy, Misiones, Salta y Buenos Aires, “donde los indicadores de pobreza infantil son particularmente altos”, explicó. El plan también prevé garantizar la salud de las mujeres embarazadas y de niñas y niños menores de 5 años, trabajar en la contención de los “impactos secundarios” de la pandemia, como la pérdida de clases presenciales, la malnutrición o el aumento de la violencia, y promover medidas de protección e información para prevenir el contagio del virus.

“El Covid-19 no sólo puede enfermarlos: aunque no lo veamos, la pandemia también afecta su educación, los expone a la violencia e impacta en su salud mental y nutricional”, alertó Brumana. “Nos preocupa, en particular, la situación de las familias más vulnerables que viven hacinadas, las comunidades indígenas del norte del país que no cuentan con agua y jabón para lavarse las manos, las chicas y los chicos institucionalizados.”