Tenemos muchas cosas en común/ y a veces me toca ver más de cerca/ como en aquel sueño/ un solo nombre/ que se diga/ y no se busca así nomás/ también se encuentra/ ¡Qué cosas pregunto!/ ¡Qué amigos te presento!/ Ningún deseo guardo para vos./ No sé nada de lo que va a pasar/ y de mí, con descaro,/ puedo imaginar casi todo.

Suelto a que ensucie el aire/ un riesgo y lo respiro,/ tenemos muchas cosas/ que no son recuerdos/ que si nos los mostramos,/ se deshacen./ Mi egoísmo pendiente del tuyo/ contra tus buenos sentimientos/ ¿qué lucha entonces puede quebrarnos?

Poemas de los 20 en los 80, Editorial Ivan Rosado, 2019. Página 52