"Solo a los porteños les gusta venir a bañarse acá. En febrero te cagás de frío"

El canciller de Uruguay Francisco Bustillo se reunió con el expresidente José Mujica, quien lo recibió en su finca ubicada en las afueras de Montevideo. Mujica dijo que hablaron "de todo" y destacó como "importantísima" la relación entre Uruguay y Argentina. "Para mí es importantísima la relación con ellos porque la Argentina es un país determinante en nuestra historia por obvias razones", les dijo el ex presidente a los periodistas a la salida de la reunión que duró dos horas. Como ejemplo, habló del turismo. "Solamente a los porteños les gusta venir a bañarse acá. En febrero te cagás de frío. Pero bien, les gusta venir", aseguró.

"No estuve hablando con el canciller, estuve hablando con un amigo a lo largo de todos estos años. Cada vez que iba al exterior, Argentina o España, tenía los brazos de apoyo, un brazo uruguayo que nos ayudó siempre en todo", dijo Mujica a la prensa tras la reunión. Sobre el nuevo ministro dijo que "es estratégico" para Uruguay en la relación bilateral con Argentina, ya que Bustillo es un amigo del presidente Alberto Fernández.

Este fue el tercer encuentro de Bustillo con exmandatarios uruguayos para terminar de alinear la estrategia que llevará adelante durante su gestión y escuchar opiniones calificadas de personas que estuvieron al frente del país.

Bustillo tomó posesión del cargo la semana pasada tras firmar el acta correspondiente en su domicilio, donde estaba encuentra aislado y en cuarentena ya que había llegado desde España.

Uno de los temas que habló Mujica con Bustillo fue el papel de Uruguay en el mundo. "A la política exterior hay que defenderla, no somos una gran potencia, ni existimos en el mundo. Nuestro papel es tirarnos al suelo y lloriquear siempre y tratar de manguear acá y allá", dijo a la prensa el expresidente.

Bustillo reemplazará a Ernesto Talvi, quien dejó el cargo tras la polémica generada por unas declaraciones en las que rehusó referirse expresamente al gobierno venezolano como una dictadura. Al hablar con la prensa sobre el canciller saliente, Mujica dijo que "Talvi tiene un exceso de academia pero una falta de boliche de la puta madre". También fue consultado sobre su opinión respecto del secretario general de la OEA Luis Almagro, quien denunció un fraude en los últimos comicios de Bolivia. Mujica dijo que Almagro "se fue para el otro lado".

Bustillo, por su parte, señaló a la prensa que "son muchos los años y las conversaciones" que ha tenido con Mujica, a quien considera "un muy buen amigo". "No es que me llevo un consejo en particular sino la visión de él. Creo que la política exterior la tenemos que construir entre todos", acotó.