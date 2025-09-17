Trueno arrancó como youtuber y luego se fue convirtiendo en rapero mostrando su talento en la escena del rap underground porteño. "El único que escuchaba rap desde la panza", dice el artista urbano en Dance Grip.

Pasaron tres años desde aquel hit. También pasaron los Luna Park, las giras, los premios y un día, sin saberlo, llegó una colaboración con Gorillaz.

De la Comuna 4 al mundo

Mateo Palacios Corazzina tiene 23 años. Es fanático de Boca, tiene una larga carrera en batallas de freestyle y es uno de los grandes exponentes de la nueva música argentina.

Así fue como, con su actitud y su sonido de hip hop latinoamericano, subió al escenario del Quilmes Rock en marzo 2022 como invitado de Gorillaz.

Missy, la hija de Damon Albarn, lider de Blur y de la banda animada, es fanática del rapero argentino. Le mostró la música a su papá y sin escalas se concretó el dueto, inesperado, en vivo.

Ese vínculo no solo se mantuvo, creció al punto de que formará parte del nuevo disco y de la próxima gira del grupo británico.

"The Manifesto" será su participación en el album The Mountain, que saldrá el año próximo. Y su presencia estará en todo el tour, como artista soporte en Inglaterra, Escocia, irlanda y Gales. Pero antes de esa aventura, quedan dos citas históricas en Capital Federal.

Del Coliseo a Ferro

El viernes 26 de septiembre llegará "Trueno Sinfónico" un evento en el que va a reversionar su repertorio con una orquesta sinfónica.

El formato internacional, presentado por la Red Bull Shymphonic, mezcla el hip hop con la música clásica y será en el Teatro Coliseo. Y será la primera vez que se realice con un artista argentino.

Mientras que su E.U.B. Deluxe World Tour cerrará en Caballito con su primer estadio al aire libre. Mendoza, Córdoba y Rosario completan la gira. El Último Baile, además, recorrió Europa y terminará en Ferro el 11 de diciembre.

Nominaciones al Grammy Latino

Trueno también será protagonista, otra vez, de la próxima temporada de premios, luego del galardón que conquistó este año.

El artista argentino aparece en dos categorias, con tres nominaciones: