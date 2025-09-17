Una verdadera jornada histórica se vive con la masiva movilización de las universidades públicas en rechazo al veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario.

En este marco, la presidenta de la Federación Universitaria de Buenos Aires, Priscila Vitale, se mostró expectante y nerviosa por la jornada de lucha.

“Ayer la noche se me hizo muy larga. No veía la hora de que fuera 17 de septiembre. Desde que asumió este presidente es la tercera marcha federal y universitaria que tenemos. Esta última semana ha sido ardua”, afirmó en diálogo con la 750.

Vitale estacó el significado que tiene la Universidad de Buenos Aires (UBA) en los estudiantes que, como ella, son primera generación de universitarios en su familia, como así también, el prestigio que la casa de estudios le brinda a nuestro país.

“Yo soy primera generación en poder llegar a la universidad. Mi familia es trabajadora. En mi casa quizás no había muchos libros pero en las cenas o almuerzos familiares mi mamá me decía que podía hacer lo que quiera, pero lo único que tenía que hacer es sacar buenas notas en el colegio e ir a la universidad para poder tener una vida mejor que la de ellos. La UBA nos moviliza y nos hace estar orgullosos de ser argentinos”, sostuvo.

En tanto, aseguró que no será fácil que un centenar de profesores vuelvan a las aulas de la UBA, luego del éxodo por la falta de pagos o los sueldos magros que deterioran el sistema universitario público.

“Hay un éxodo de los mejores docentes, de los mejores profesores que, lamentablemente, están emigrando a universidades privadas porque ganan una miseria en la mejor universidad argentina. Y lo que está pasando con el sistema universitario privado es que les piden exclusividad: para trabajar en esas universidades no pueden dar clases en la universidad pública. Hoy queremos que salga la Ley de Financiamiento Universitario, pero no es de un día para el otro que van a volver los cientos de docentes que se fueron. Va a ser un trabajo minucioso que vuelvan las eminencias que se fueron”, enfatizó.

“El Presupuesto anunciado por el presidente es insuficiente en todas sus formas. Lo escuchaba (al presidente Milei) que decía que lo peor ya pasó. Para nosotros lo peor no pasó. Lo peor va a pasar cuando tengamos ley de financiamiento y un presupuesto acorde. Los gastos de infraestructura a cargo de Nación están paralizados hace un año y medio”, cerró la estudiante, invitando a la concentración que llegará al Congreso de la Nación.

"Estamos con la Facultad movilizada"

En el mismo sentido, el Consejero Directivo de la Facultad de Derecho de la UBA, Adrián Famá, habló con la 750 desde la universidad y explicó cómo está el clima en la previa a lo que se espera que sea una masiva marcha universitaria.

“Casualmente, estamos dando clases ahora. Estamos con la facultad movilizada, porque creemos en la educación pública. Y creemos que la educación tiene que ser una política de Estado. Y así lo entendieron los diputados y senadores al sacar una ley que fue vetada”, afirmó Famá.

Y añadió sobre la posibilidad de que el Gobierno logre cooptar los votos necesarios para blindar el veto a la ley de financiamiento: “Además de este proyecto, se trata otros y eso da un poco de miedo”.

A lo que agregó: “Pero bueno, en ese sentido hay un acuerdo de toda la comunidad académica de la importancia de la educación. Y es una obligación para nosotros, que formamos parte de la universidad, convencer a la sociedad de que es a partir de la educación pública que se permitió la movilidad social ascendente”.