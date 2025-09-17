La radical Soledad Carrizo confirmó que apoyará el financiamiento universitario
La diputada nacional por Córdoba anunció en su cuenta de X que respaldará el rechazo al veto de Javier Milei a la ley de financiamiento universitario. Su voto era uno de los que estaba en duda.
"Mi posición sobre el Financiamiento Universitario parte de mi sincera convicción política y nunca de un aprovechamiento de la coyuntura", dijo.
Con la chequera abierta, el Gobierno intenta blindar los vetos de la arremetida opositora en Diputados
Por Paula Marussich
A pocas horas de una nueva sesión en la Cámara de Diputados, donde la oposición intentará revertir los vetos a la Ley de Financiamiento Universitario y a la Emergencia en Pediatría, el Gobierno desplegó un operativo de control de daños para evitar otra catástrofe parlamentaria.
El flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán, reunió a los aliados electorales alrededor de la reducida mesa federal y partió rumbo al norte en busca de viejos colaboradores, con la billetera abierta y los ATN como carta de negociación. En paralelo Javier Milei disfrazó de aumentos las partidas para universidades previstas en el presupuesto 2026.
La estrategia del oficialismo es conseguir que los diputados que en la votación anterior se abstuvieron o se ausentaron voten a favor de blindar los vetos.
A última hora del martes, la oposición actualizaba minuto a minuto el poroteo: la emergencia en pediatría tenía mejores chances que el financiamiento universitario. Las claves son los gobernadores y la presión social que la tercera marcha federal que acompañará el desarrollo de la sesión pueda generar en los diputados.
"Tengan dignidad": Facundo Manes explotó contra los diputados que podrían dar vuelta el voto
El diputado nacional y candidato a senador por el espacio Para Adelante, el exreferente del radicalismo Facundo Manes, les reclamó a sus pares que "tengan dignidad" y voten en contra de los vetos del presidente Javier Milei a las leyes que garantizaban el financiamiento universitario y la emergencia en pediatría.
“Lo más importante hoy es tratar de poner un sentido común en el Congreso. Lo que vamos a discutir no sólo es una partida presupuestaria, es la identidad de nuestro país, es la clase media, la educación, la salud, la ciencia”, reclamó Manes en declaraciones a la 750.
Bullrich montó un megaoperativo por la marcha
Unos 1.100 efectivos de las diferentes fuerzas federales estarán abocados al megaoperativo de seguridad que dispuso el Gobierno Nacional en los alrededores del Congreso, donde se llevará a cabo la Marcha Federal de la que participarán agrupaciones políticas, estudiantiles y sindicales en protesta contra los vetos del presidente Javier Milei a las leyes de financiamiento educativo y de emergencia pediátrica.
Los efectivos se distribuirán por la zona de la Plaza del Congreso y los alrededores. Desde la mañana comenzó a levantarse un vallado en los alrededores del Congreso Nacional.
Espert dice que el Congreso está "secuestrado por el kirchnerismo"
El primer candidato a diputado de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, afirmó que el Congreso Nacional “ha sido secuestrado por el kirchnerismo” y aseguró que “desde ahí están tratando de destruir el programa económico”.
El actual diputado y titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda aseguró que la actitud de la oposición es “miserable”, porque apuntan a “volver a lo que ellos saben hacer, que es empobrecer al país para después darte la muleta para que puedas caminar”.