Con la chequera abierta, el Gobierno intenta blindar los vetos de la arremetida opositora en Diputados

Por Paula Marussich

A pocas horas de una nueva sesión en la Cámara de Diputados, donde la oposición intentará revertir los vetos a la Ley de Financiamiento Universitario y a la Emergencia en Pediatría, el Gobierno desplegó un operativo de control de daños para evitar otra catástrofe parlamentaria.

El flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán, reunió a los aliados electorales alrededor de la reducida mesa federal y partió rumbo al norte en busca de viejos colaboradores, con la billetera abierta y los ATN como carta de negociación. En paralelo Javier Milei disfrazó de aumentos las partidas para universidades previstas en el presupuesto 2026.

La estrategia del oficialismo es conseguir que los diputados que en la votación anterior se abstuvieron o se ausentaron voten a favor de blindar los vetos.

A última hora del martes, la oposición actualizaba minuto a minuto el poroteo: la emergencia en pediatría tenía mejores chances que el financiamiento universitario. Las claves son los gobernadores y la presión social que la tercera marcha federal que acompañará el desarrollo de la sesión pueda generar en los diputados.