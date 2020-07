Minimizan el impacto de las fosas comunes en el cementerio de Salta

El secretario de Ambiente y Servicios Públicos municipal, Aroldo Tonini, le bajó el tono ayer al impacto que produjo la viralización de la fotografía de una nota administrativa interna, en la que el director del Cementerio de la Santa Cruz le solicitó autorización de un gasto de $150.000, para “contratar de manera urgente una retro pala cargadora para la excavación de una fosa común que será utilizada en el marco de pandemia Covid 19”.



“Efectivamente, la nota obedece a la necesidad de cumplir con un protocolo. Quizás eso (el término fosa común) produce susto y temor público”, dijo el funcionario.

Añadió que “la palabra fosa común puede producir escozor, pero son parcelas que deben seguir un protocolo específico, para que, de producirse un fallecimiento por esta enfermedad, sea resuelto como mandan los protocolos”.

Explicó después que “así como se diseñó una cuarentena administrada, se dispuso un hospital cabecera, se habilitó un centro de convenciones para una situación que ojalá no se produzca, pero que se debe prever, mi responsabilidad es prever la construcción de parcelas en los cementerios destinadas a una situación eventual con el Covid”.

Tonini ofreció ayer una conferencia de prensa junto al coordinador Planificación, Bernardo Racedo Aragón, ocasión en la que dieron detalles de todas las acciones de control y prevención que desarrolla la Municipalidad, para evitar la propagación y contagio del coronavirus.

Racedo Aragón advirtió que “que no se puede poner un policía al lado de cada habitante”, apeló al sentido de responsabilidad de los ciudadanos para extremar las medidas de prevención evitando salir y circular si no hay necesidad extrema, usar tapa bocas, mantener la distancia social, lavarse frecuentemente las manos y el uso de alcohol en gel.

Consultado acerca de las expresiones de la intendenta el día anterior respecto de la circulación comunitaria del virus, el coordinador dijo que “no es el municipio el que tiene la determinación científica respecto a la contaminación comunitaria; lo que dijo la intendenta claramente es que, al no haber un seguimiento de los dos casos y al no saber el origen, presumiblemente hay una contaminación viral (comunitaria), porque no se conoce el origen de esos dos casos”.

Respecto de la obra pública anunciada y que no se está ejecutando, entre ellas la renovación de la plaza 9 de Julio, Racedo Aragón dijo que “dentro de un nuevo marco de obra pública, la plaza hoy no termina siendo prioridad”.

Citó todas las acciones que ejecuta la Municipalidad en el marco de las restricciones por la pandemia que afectaron a los sectores más desprotegidos, entre ellos el programa por el cual se distribuyen 50.000 raciones alimentarias por semana.

“Es un municipio que tiene la agenda puesta en el Covid pero no perdió su rol, que es atender la ciudad, en la que se bachearon 100 cuadras, se enripiaron otras 500, está licitando el servicio de higiene urbana y también un centro distribuidor de tránsito en la avenida Roberto Romero", expresó el coordinador.

Ayer por la tarde se hicieron reuniones con representantes de las ferias barriales y de los mercados de frutas y verduras, para ajustar la aplicación de protocolos de prevención.