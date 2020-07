De Studio Ghibli al festival solidario AmigoS+Music

#CualquieraPuedeGooglear Clic festivalero: el festi online y solidario AmigoS+Music celebrará el Día del Amigo el 20/7 desde las 21.30, con participaciones de 1915, Eruca Sativa, Lucas & the Woods, Juan Rosasco, Los Tabaleros y Naomi Preizler, entre otros; para reundir fondos para entidades solidarias como Los Pekkes, El Lucero y Estufas Esenciales. Clic marketinero: las pibas de Miau Trío soltaron su Real Book Miau Trío, combo que desafía los formatos digitales e incluye acordes y partituras de canciones, ilustraciones de Rocío Katz para colorear y reedición de su CD Miau.

#EsViral El encuentro online, multidisciplinario y gratuito Flashparty cruzará obras de artistas visuales, músicos, programadores y proyectos de hardware, pixel art y hacktivistmo, con obras personales y colectivas (17 y 18/7, gratis). Además, sale charla online sobre cultura pop japonesa y el mítico estudio de animación Studio Ghibli , a cargo de Laura Montero Plata y organizada por la Embajada de Japón (19/7, a las 18, con inscripción previa).

#Pantallazos Salen películas argentinas online en la plataforma del Colectivo de Cineastas , con ficciones sobre crisis adolescentes (Camping, de Luciana Bilotti), futboleros palestinos (¡Yallah! ¡Yallah!, de Cristian Pirovano), fábulas de feria (La Salada, de Juan Martín Hsu) o mudanzas iniciáticas (Cetáceos, de Florencia Percia), además de documentales como Pibe chorro, de Andrea Testa, o ¿Quién mató a Mariano Ferreyra?, de Alejandro Rath. Y ya que estás con docus, si te va hurgar en las vidas de los dueños del mundo, sale Amazon Empire: The Rise and Reign of Jeff Bezos (16/7 a las 21, OnDirecTV).

#DeCatálogo El músico experimental Jorge Chikiar soltó su disco Relatos sintéticos , una compilación que combina electrónica con cuartetos de cuerdas y los icónicos pianos eléctricos Fender Rhodes. También hay nuevos discos del neuquino Gastón Delucca, bajo su alias El Peligro de los Vientos (Perdido en el tiempo) , del colectivo audiovisual platense LMDG (_lmdg) y de La Fuerza Robada (Incendio privado) .