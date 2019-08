“Pasarla bien y flasharla”, son las verdaderas razones que encuentran Rocío Katz, Mariana Michi y Rocío Iturralde para mantener encendida la llama de Miau Trío, un proyecto musical que cada vez contagia a más oídos. Las pibas acaban de lanzar una versión actualizada de Summertime, un clásico del jazz que data de 1935. En el single suenan guitarras eléctricas, sintes, baterías, programaciones, un beatbox magnético y, claro, la potencia de sus voces, que se funden en una sola. “Estamos con ganas de grabar un segundo disco con más instrumentación, algo más electrónico”, anticipa Michi. Y Katz amplía: “Las tres hacemos música aparte del trío y nuestros proyectos tienen un montón de esa impronta más moderna. Ya en nuestro viejo repertorio hacíamos beatbox de vez en cuando. Es algo que nos manijea hace un montón y cuando empezamos a pensar en el segundo disco, de pronto todo tenía esta coloración y una cosa más bailable”.







En 2016 publicaron su primer disco, que tenía una impronta más acústica y recuperaba versiones del jazz de los años ‘20 y ‘30, como It Don’t Mean a Thing, de Duke Ellington e Iriving Mills. Pero la principal influencia de las Miau fue el trío de jazz vocal estadounidense The Boswell Sisters. “Nos parece mágico ese trío: más allá de que los arreglos son increíbles, ellas tienen una conexión que te llega al corazón”, dice Katz, quien se ocupa del arte gráfico del grupo. Y Michi completa: “Son muy misteriosas; tres hermanas que estaban todo el día tocando y los pocos videos que hay son increíbles, ¡parecen un muñeco de tres cabezas! Ese trío es una locura. Nos sentimos muy identificadas con ellas. Y si bien nosotras no somos hermanas de sangre, tenemos una conexión muy especial”, resalta Mariana. “Cuando cantamos juntas, somos un instrumento nuevo”, dicen.

La idea de abordar un repertorio de jazz, swing y soul de comienzos del siglo XX surgió de manera espontánea e intuitiva. Tres voces, guitarra acústica, ukelele, cuatro venezolano, castañuelas y muchas ganas de divertirse y experimentar. “Los temas aparecen, es raro que busquemos un tema con una idea en particular; no hay una intencionalidad en el repertorio más que pasarla bien”, relaja Rocío, que creció entre discos de King Crimson y Gal Costa. Pero Mariana aclara: “La queremos flashear pero de repente aparecen temas que nos hacen estudiar mucho. La intuición nos lleva todo el tiempo a salir de nuestro lugar de confort. Depende del momento en que estemos puede aparecer un ukelele o un sintetizador. El single Summertime es el puente entre lo anterior y lo que estamos haciendo ahora: amamos esa canción”.

¿Cómo hicieron para actualizar estas canciones y encontrar la impronta del trío?

Mariana: Creo que primero apareció la impronta. No somos una banda tributo. El estilo son nuestras voces, la conexión, el mensaje. Va por ahí la búsqueda…

Rocío: Creemos que la mejor manera de homenajear esta música es apropiárnosla y jugar con ella. ¿Qué nos pasa con determinada letra? Obvio que hay muchas cosas que nos interpelan de maneras muy distintas porque pasaron cien años. Entonces, de pronto hay una letra que fue escrita con una intencionalidad y nosotras la abordamos con ironía. Y quizás originalmente ya había ironía en esa letra, pero no lo sabemos. Todo lo pasamos por nuestro filtro, no nos sale no hacerlo.

Mariana: Y tomamos la música con mucho respeto y sabiendo que no somos de ésa época, que no tenemos esos instrumentos. Lo nuestro es más versátil pero es loco, porque la gente nos dice que nos escucha e inmediatamente se transporta a otra época.

Rocío: Tampoco nos sentimos parte de una escena de jazz o swing vocal tradicional, porque tenemos una parte más teatral y además hacemos nuestras canciones, por eso también tocamos en ciclos de canciones. No estamos dentro del circuito del jazz porque no respetamos la instrumentación tradicional.

Si bien empezaron a componer canciones propias en castellano, como Ácaro, la mayoría del repertorio de Miau es en inglés. Pero la cosa funciona muy bien en vivo y a través del humor logran transmitir algo que trasciende el idioma. “Las tres componíamos en español y nunca pensábamos que íbamos a cantar en una banda en inglés, pero los mensajes siempre quedan claros. Por algún chiste o algún sketch, la gente entiende de qué está hablando la canción, y eso nos parece súper importante”, sostiene Mariana, quien también lleva adelante un proyecto solista .

“Lo lindo es que podemos generar una cercanía igual y la gente está abierta. Se da algo de mucha apertura desde los dos lados. Creo que todas las músicas necesitan estudio y no es fácil hacer pasar esa música a través tuyo. No creemos que el jazz sea algo sencillo, pero ninguna música en sí misma lo es”, completa. Y Rocío redondea: “A veces lo más sencillo puede ser dificilísimo. Una canción puede tener pocos acordes o una melodía simple, pero no es fácil que algo te mueva un pelo”.





El trío, además, compuso la canción de apertura de Tarde Baby, una serie web escrita por Malena Pichot que se emitió por UN3 TV. “Nos escribió ella y nos remilcopamos. Y después la invitamos a hacer algo, porque descubrimos que cantaba hermoso”, dice Rocío sobre el video de Was That the Human Thing to Do?, en el que Pichot no solo suma su voz, sino también su humor siempre provocador. “Ella es adorable y muy divertida. Pasa por la puerta y ya te estás riendo”, tira Mariana.

* Miau Trío toca este viernes 9 y el viernes 16 de agosto a las 23 en El Galpón de Guevara, Guevara 326. El sábado 31 de agosto, además, tocarán en Sala 420, en 42 N° 571, La Plata.