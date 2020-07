El Presidente aclaró en AM750 la posición de su gobierno

Alberto Fernández sobre Venezuela: "Hemos dicho lo que siempre hemos dicho"

En díalogo con Víctor Hugo Morales, el mandatario desmintió que la Argentina haya cambiado su postura. Dijo que ante la ONU se pidió que "se preserve el respeto a los derechos humanos" y "el fin del bloqueo". Ratificó que no reconoce a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela y aseguró que "la Argentina no ha renunciado al Grupo de Lima pero no participa”.