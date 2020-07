Lula: "Bolsonaro tiene una diferencia con Macri, es más ignorante"

"Lamento mucho que Brasil, que vivió un momento excepcional con el PT, esté ahora con un gobierno neofascista y una política liberal, con las políticas que Hitler practicaba en Alemania y Mussolini en Italia", afirmó Lula da Silva, ex Presidente de la República Federativa del Brasil.

El miembro fundador y presidente honorario del Partido de los Trabajadores (PT) se refirió a la situación actual que está atravesando el país vecino al mando de Jair Bolsonaro. "Estamos llegando a los 2 millones de casos de coronavirus en Brasil y no tenemos un Ministro de Salud. Tenemos un general, cuando deberíamos contar con alguien que sepa de medicina", opinó en diálogo con Radio con vos..

Apuntó directamente contra el actual presidente: "Bolsonaro lo único que sabe hacer es elogiar las locuras del presidente Trump". "Bolsonaro está haciendo con la economía un poco lo que hizo Macri en Argentina. Tiene una diferencia con Macri, es más ignorante", comparó.

Por último, se refirió al hecho de que haya dado positivo en Covid-19: "Dijo que era una gripecita y ahora está contaminado". "Cuando se creyó que la política no valía nada el resultado en Alemania fue Hitler y en Brasil fue Bolsonaro. Es el resultado de la negación de la política", analizó.

El político de origen sindicalista puso la mirada sobre la situación actual de Estados Unidos. "Nunca pensé que iba a ser presidente de EEUU una persona como Trump que desafía la democracia día a día", dijo.



"Está comprobado que Moro acompañaba los intereses del Departamento de Justicia americano"

Sérgio Fernando Moro, exministro de Justicia de Brasil, fue el que condenó a Lula a nueve años y seis meses de prisión, siendo esa la primera vez en la historia de Brasil en que se condenó criminalmente a un expresidente de la República. "Me podría haber ido de Brasil para que no me encarcelaran, pero yo fui a Curitiba para decir que Moro es un mentiroso", dijo al respecto. Y agregó: "Está comprobado que Moro acompañaba los intereses del Departamento de Justicia americano".

Finalmente evaluó el caso de corrupción conocido como Lava Jato, investigación llevada a cabo por la Policía Federal de Brasil: "El Lava Jato funcionaba como un instrumento de poder paralelo que tuvo a su lado diarios, programas de televisón, radios. Otorgaban horas de cobertura para la acusación y minutos para la defensa". Sobre el escándalo político, que involucra transversalmente a las grandes empresas y a la clase dirigente brasileña, agregó: "Cuando hay corrupción se hace un proceso de investigación justo, se prueba que hubo corrupción y se va a la cárcel. En América Latina crearon el lawfare".