Mesa del Gobierno con pymes culturales

En un contexto en que la actividad escénica es de las más perjudicadas quedó conformada una mesa de pymes culturales. La vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, encabezó este martes la primera reunión virtual. Comunicó a un grupo de asociaciones posibles medidas para aliviar al sector, como un crédito a tasa del 18 por ciento con respaldo del Fondo de Garantías Argentino (FOGAR) y el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP). Esta línea otorgada por el Banco Nación y la continuidad del ATP hasta octubre se sumarían a una línea de créditos vigente para monotributistas.

“Habiendo pasado tantos meses de cero facturación, las dificultades son cada vez más extremas”, dijo a Página/12 Graciana Maro, gerenta de la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales y Musicales (AADET). Comentó que los productores no están solicitando créditos a los bancos porque "piden la primera cuota en tres meses". "Todos sabemos que no vamos a tener con qué honrar esa deuda. Entonces pedimos al Estado una línea que atienda a las particularidades del sector, que nos permita llegar con vida cuando se retome nuestra actividad. Necesitamos que nos acompañen con medidas incluso cuando retomemos: vamos a empezar trabajando a pérdida”, explicó. “No está determinado el plazo de gracia pero suponemos que no será de menos de ocho meses”, indicó el subsecretario General de la Presidencia, Miguel Cuberos, quien estuvo presente en la reunión junto a otros funcionarios.

En el mismo sentido que Maro se expresó el presidente de AADET, Roberto Bisogno: "Cuando retomemos vamos a tener restricción de aforo y la que van a imprimir los mismos espectadores: la gente está diezmada económicamente, tendrá miedo de salir y juntarse. Espero que el nuevo crédito tenga otra impronta que la de los bancos privados, que te preguntan cómo vas a devolver la plata. Hay una falta de certeza en cuanto a la devolución".

"El Estado nos viene salvando la vida. El ATP es de gran ayuda. Pero hoy necesitamos créditos, extensiones, prórrogas en lo impositivo", manifestó Rodrigo Lavechia, de la joven Cámara Argentina de Proveedores Técnicos para Eventos y Espectáculos (CAPTE). "Estamos en construcción de soluciones, el Gobierno marca sus límites, nos dice posibilidades. Es lo que tiene que pasar en una crisis como ésta." Se conformó una agenda de trabajo con la AFIP para el abordaje de los pedidos en materia tributaria. Participaron, también, representantes de la Asociación de Managers Musicales Argentinos y de la Cámara de la Industria del Entretenimiento Argentino (IDEar).