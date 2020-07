En 10 años, hubo 143 matrimonios igualitarios en Salta

Según datos aportados por la directora del Registro Civil, Verónica Saicha, en Salta hubo 143 matrimonios igualitarios en los últimos años desde que es ley en el país. También luego de la modificación del Código Civil se registraron 1.866 uniones convivenciales de la diversidad sexual desde 2015. Referentes de las organizaciones sociales señalan que este derecho ha sido un logro pero que aún falta conciencia en una sociedad donde persisten la discriminación y la violencia hacia la diversidad sexual.

Este 15 de julio se conmemoraron los 10 años de la ley de matrimonio igualitario. La modificación de la Ley 26.618, establece la posibilidad que las parejas del mismo sexo puedan casarse en igualdad de condiciones que las parejas heterosexuales.

Saicha informó a Salta/12 que en estos meses de pandemia también hubo matrimonios igualitarios. “El trámite es el mismo (que para todas las parejas) y se inscribe en el mismo libro, no hay diferencias”, explicó. Sostuvo que desde el 18 de mayo se han vuelto a realizar casamientos en general pero solo en Capital, en un primer momento se permitía que estuvieran 10 personas pero con las últimas disposiciones del gobierno provincial el protocolo solo admite a contrayentes y testigos.

La directora dijo que en el interior los matrimonios están suspendidos porque las oficinas por lo general son pequeñas y no tienen capacidad.

En cuanto a las diferencias entre matrimonios y uniones convivenciales, Saicha indicó que el primero implica más derechos y obligaciones.

Saicha también hizo mención a los cambios de identidad de género. Sostuvo que tienen planeado implementar capacitaciones a sus empleados y empleadas y publicitar los requisitos del trámite para que no haya discriminación de género. Mencionó que las oficinas del interior deben realizar la consulta con el área técnica del Registro para que “el trámite sea tomado de forma correcta”.

"El odio sigue estando"

El referente de la Asociacion en Lucha por la Diversidad Sexual en Salta (Aludis), Diego Quintana, expresó por su parte que la ley de matrimonio igualitario fue un paso muy importante pero consideró que faltan muchas cosas por hacer.

“Hay gente machista que sigue matando a homosexuales, a chicas trans, a lesbianas. Faltan más campañas por las redes sociales y en los medios de comunicación y más conciencia. Es necesario que el Estado se haga cargo”, apuntó Quintana.

“El odio a la comunidad sigue estando. En los medios por lo general hay muy poca visibilidad a la comunidad LGBT. Casi nunca hay información que explique sobre la ley de matrimonio igualitario, que hable del amor entre personas del mismo sexo u otros derechos”, sostuvo.

Quintana dijo que el “Estado no se hace responsable” ante las violencias que sufre la diversidad sexual. Planteó que cuando ocurren hechos de violencia por razones de género aún tienen inconvenientes porque no les toman las denuncias o si se judicializan los casos “no pasa nada” con los agresores.

Por su lado, la referenta de la organización de lesbianas Arpias, Karina Díaz planteó que ha avanzado la “disidencia sexual” que también cuestiona a la institución del matrimonio.

“El matrimonio no nos exceptúa de todas las violencias que sufrimos. Casarnos no nos asegura que no nos discriminen en la calle y en los ámbitos sociales. No nos asegura un montón de cosas todavía. Tenemos derecho a casarnos pero no hay una preparación de la sociedad que impida que nos insulten o nos violenten”, planteó.

La referenta también dijo que en general ha cambiado la percepción cultural del matrimonio como institución. “El matrimonio ya no te da estabilidad. Si bien es un derecho para la comunidad LGBT también se lo cuestiona más”, sostuvo. El punto de vista de Díaz acerca una posible explicación al hecho de que sea mayor la cantidad de uniones convivenciales que de matrimonios.