Muestra virtual para artistas jóvenes

Rosario se muestra abrió su inscripción, con una propuesta dirigida a todas y todos por igual. “Está dedicada a los artistas emergentes, a quienes están apareciendo y no tienen la oportunidad de salir a mostrarse, a los artistas nuevos y jóvenes que recién están empezando”, refiere a Rosario/12 Carlos Barocelli, Coordinador de Muestras de la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Rosario.

La convocatoria está dirigida a la realización de una exposición virtual, y la inscripción ya puede realizarse a través del sitio web de la Municipalidad de Rosario hasta el 2 de agosto. Deben enviarse reproducciones digitalizadas de obras originales e inéditas, que abarquen disciplinas como el dibujo, la pintura, el grabado, la fotografía o el arte digital. El resultado será expuesto en seis galerías virtuales y simultáneas, que se alojarán en las páginas web de las áreas culturales de los distritos de la ciudad.

“Para los chicos que no tienen posibilidades, que no llegan a los museos, o que tienen que pagar por una exposición, es muy difícil. Nosotros ya la hicimos”, agrega Barocelli, además un distinguido ilustrador, historietista y acuarelista, de reconocimiento internacional. “Rosario se muestra es una idea que surgió de las reuniones con los coordinadores de muestras de los distritos, antes de iniciar la pandemia. Empezamos a pensar en una muestra dedicada a mostrar el arte emergente, se propuso este nombre y nos encantó, porque tiene que ver con salir a mostrar un arte que mucha gente no conoce; y mostrarlo en los distritos, en los espacios culturales que tiene la Municipalidad. Justo nos agarró la pandemia cuando estábamos por largar la convocatoria”, continúa.

En esta remodelación obligada, donde la herramienta digital se ha vuelto un paliativo pero también un cauce novedoso a explorar, Barocelli señala que “al momento de pensar en qué hacer desde una plataforma virtual, (la secretaria de Cultura y Educación) Carina Cabo me ayudó muchísimo abriéndome puertas. De esta manera, abrimos la convocatoria el miércoles de la semana pasada, pensando en una muestra que de momento sea virtual. Eso será la base para en un futuro habilitar una muestra presencial”.

Barocelli se encarga de aclarar que “en esta primera etapa, Rosario se muestra incluirá sólo a Rosario y sus distritos, pero en un futuro estamos viendo de incluir una categoría para invitados de toda la provincia”. En cuanto a la modalidad de la muestra, indica que “un grupo va a catalogar las obras, porque quien se inscriba va a tener que consignar a qué distrito pertenece. Todo el mes de julio estará abierto para que la gente se inscriba. Lo que se verá en esta catalogación serán cuestiones como el color o la composición. Los trabajos pueden ser de cualquier disciplina: acuarelas, óleos, escultura, grabados; pero todo digital, por supuesto. Si no se tiene scanner, se puede sacar también una buena fotografía, con eso alcanza para poder subirlo. Nosotros lo iremos catalogando en las distintas páginas de los distritos. Podremos poner una obra de cada persona y agregar un breve currículum. A lo mejor podrá ir acompañado por notas y datos que puedan visibilizar mejor al autor o la autora, para mostrarle a los rosarinos qué artistas tiene la ciudad. Haremos un gran mapa con los artistas emergentes”.

Dueño de una tarea infatigable, que lo vincula con talleres barriales y la dirección de una Escuela de Dibujo propia, Carlos Barocelli recuerda que “cuando yo hacía las muestras en el Distrito Sur, quería que todos pudieran mostrar lo suyo. Me gustaría que la convocatoria llegue a todos los rincones de la ciudad. Quiero que toda la gente se entere de la propuesta”.

El fenómeno artístico es un misterio con el que felizmente se convive en Rosario. En este sentido, Barocelli dice que cree que “es obra de un montón de artistas e historietistas, como Eduardo Risso, que enseñan y no se guardan todo lo que saben. Gracias a eso es que hay tantos artistas así como una escuela de todo esto en Rosario”.

La inscripción finaliza el 2 de agosto, al día siguiente comenzará la selección y sus resultados se comunicarán a partir de la semana del 17 de agosto. Toda la información figura en la página de la Municipalidad . Por consultas, se puede escribir a [email protected]