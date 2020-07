Aún no hay una hipótesis firme

"Claramente no es un crimen cometido por improvisados", dijo ayer Gabriela Durruty, abogada querellante por la familia del exconcejal Eduardo Trasante, asesinado en barrio Alvear el martes pasado. La letrada, que forma parte del equipo jurídico de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y de Ciudad Futura –partido en el que militaba el también pastor evangélico–, dijo que hasta el momento no surge una hipótesis clara. "Indudablemente, tanto su labor pastoral, como su militancia en Ciudad Futura y la relación con su barrio o con quien lo necesitara, hacía que conviviera con la violencia endémica de la ciudad, incluso antes de lo que pasó con sus hijos (Jeremías y Jairo, ambos asesinados). Él le dedicó su vida a esto", aseguró la abogada.

Temprano, Durruty dijo que se está en "el momento preliminar de la investigación", por lo que indicó que "no hay, hasta el momento, una hipótesis" sobre el hecho que terminó con la vida de Trasante, pasadas las 15 del martes, cuando dos personas entraron a su casa y le dispararon, en presencia de su pareja y otros familiares. "Estamos sorprendidos por el hecho y ojalá que sea un momento bisagra de lo que está sucediendo con la violencia", dijo la abogada querellante, en LT8.

Por la tarde, la abogada pudo acceder a parte del expediente que está a cargo del fiscal Gastón Ávila, pero solo confirmó que hay medidas en el marco de algunas puntas, como el secuestro del Peugeot 308 blanco que fue encontrado abandonado, en zona sudeste, sobre el cual se intentan establecer si fue usado por los homicidas; el análisis de 13 cámaras de seguridad y la búsqueda del celular de Carolina, pareja de la víctima.

El hecho causó gran conmoción y también generó temor sobre el círculo íntimo del ex edil. En tanto, la abogada recordó que se suspendió la reunión de la viuda con las autoridades de la provincia y el municipio, y planteó una "preocupación" por la seguridad de la familia. Además, ayer esperaba poder encontrarse con Carolina. Desde el Ministerio Público de la Acusación comunicaron que "el círculo íntimo de Trasante accedió al sistema de protección de testigos, coordinado por el MPA y los ministerios de Gobierno y de Seguridad provincial, con el fin de preservar su seguridad e integridad física". Y sumaron que esas personas "fueron relocalizadas y tienen custodia". Además, indicaron que "la investigación sigue su curso con diversas medidas libradas por el fiscal".

Durruty repasó que "la primera noche (tras el crimen) no fue sencilla. Ese mismo día hicimos muchas solicitudes para lograr esto (custodia) porque durante un tiempo (Carolina) no tuvo protección, ni siquiera un patrullero en la puerta de la casa, a lo que se sumó un corte de luz en la zona. Fue muy difícil, además de lo afectivo y el shock que les tocó vivir", dijo, en la mencionada emisora. Y, agregó: "Lo que contó Carolina está en secreto de sumario. Ella está armando el rompecabezas. Es algo difícil", aseguró sobre cuestiones que están en proceso de medidas ordenadas por Ávila.

Según indicó la abogada sobre lo que tiene conocimiento, Trasante no había sido amenazado, aunque sí dijo que "era un militante en la lucha contra la violencia. Era un referente al que apelaban para pedir una mano. Convivía con estas situaciones, pero no hay conocimiento de amenazas". Y agregó: "No sabemos la identidad" de quienes entraron a la vivienda y le dispararon. "No podemos descartar nada", cerró.