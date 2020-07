La pérdida de Anita

Anita es una joven mujer de 35 años con Síndrome de Down y que vive con Dora, su mamá, en pleno barrio del Once, en Buenos Aires. Dora es su conexión con el mundo: ella vive ligada a su madre y viceversa. Sin embargo, sus vidas cambiarán cuando el 18 de julio de 1994 se produce en el país el atentado a la AMIA. Anita no entiende qué ha pasado, sólo recuerda que su madre salió a hacer un trámite y, de pronto, la tierra empezó a temblar. Asustada por el ruido, decide salir de su casa y se pierde en la gran ciudad para comenzar una larga odisea.

Anita es una película dramática dirigida por Marcos Carnevale, que cuenta con las actuaciones de Norma Aleandro, Luis Luque, Leonor Manso, Peto Menahem, Alejandra Manzo, Laura Cymer y Germán de Silva.

"Es posible que Anita sea mejor por lo que no hace que por lo que hace. No se regodea con la desgracia de la protagonista y con la pobreza que la rodea, miserabilismo al que la situación y ambientes podían haberse prestado. Tampoco cae en un 'piensalindismo' de brazos abiertos y solidaridades por doquier, o en alguna sorpresa milagrosa e inadecuada. Aun en su condición, Anita no es Caperucita. Sabe defenderse. A su vez, la gente con la que se cruza puede darle una mano, pero nunca sin alguna dosis de recelo y mezquindad", describió sobre el film Horacio Bernades (Página/12).

Anita, de Marcos Carnevale, se emite hoy a las 22 por la Televisión Pública Argentina en el marco del ciclo Nuevo Cine Argentino.