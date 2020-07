Coronavirus en EEUU: 18 estados en “zona roja” mientras se discuten nuevas cuarentenas en Florida

La Casa Blanca considera que 18 estados de todo el país son “zonas rojas” por la covid-19, según un informe interno no publicado que reveló el Center for Public Integrity. El documento señala que deberían volver a imponerse medidas de contención y frenar las reaperturas. Entre los estados incluidos en esta lista se encuentran California, Texas y Florida, donde vive casi un tercio de toda la población del país. En Florida los nuevos casos de coronavirus volvieron a superar los 10.000. Ante el avance de la pandemia los alcaldes discuten sobre imponer o no nuevas cuarentenas. Las nuevas cifras muestran que más 3.750.000 personas dieron positivo de la enfermedad en todo el país. En tanto que las muertes ya están por encima de las 140 mil.



El virus no para

El detallado informe de 359 páginas y con fecha del 14 de julio, analiza métricas de nuevos casos, porcentaje de pruebas positivas y progresión de las infecciones para determinar qué estados están en la situación más crítica. La mayoría de ellos son estados del sur que llevan varias semanas experimentando un aumento cada vez más acusado de casos de la covid-19. Además de los tres estados ya mencionados, la lista incluye a Idaho, Nevada, Utah, Arizona, Iowa, Kansas, Oklahoma, Arizona, Luisiana, Tennessee, Missuori, Carolina del Norte, Alabama, Carolina del Sur y Georgia. El informe recomienda que los residentes de estos estados lleven máscaras todo el tiempo fuera de casa y mantengan la distancia social. Aunque varios gobernadores ya lo han hecho, el texto recomienda volver a cerrar bares y gimnasios. También que se limiten las aglomeraciones a menos de 10 personas, que los restaurantes sólo atiendan al aire libre y que se creen espacios para peatonalizar.

Estas recomendaciones chocan con el mensaje que viene dando en las últimas semanas el presidente Donald Trump. El mandatario animó a los gobernadores a avanzar en la reapertura de la economía y se resiste al uso obligatorio del tapa boca. Tanto él como su equipo insisten en que el país debe reabrir sus escuelas a finales de agosto, incluso si los casos siguen en alza. Sin embargo, EEUU atraviesa su mayor repunte de casos desde mediados de mayo pasado. Más de 30 estados informaron esta semana nuevos positivos superiores a la anterior. El principal epidemiólogo del Gobierno, el doctor Anthony Fauci, con quien Trump discrepó varias veces en púbico, atribuyó gran parte del repunte la decisión de muchos estados de levantar sus restricciones. Según Fauci se sobredimensionó la información sobre estabilización de casos.

Florida no para de sumar

Las autoridades sanitarias de Florida anunciaron el viernes la detección de 11.466 nuevos casos de coronavirus y 128 muertes. Por cuarto día consecutivo, el estado sureño, epicentro del repunte que golpea al Sur y Oeste desde hace dos meses y medio, registró más de 100 muertes. De esta forma el total de muertos se elevó a 4.805 según los datos oficiales. Con un cúmulo de 327.241 contagios, Florida se convirtió en el territorio con más infecciones por habitante. El estado tiene un promedio es de 55,24 casos cada 100.000 personas, reportó la cadena CNN.

Estos hechos llevaron al intendente de Miami, Francis Suarez, a declarar el jueves que un nuevo confinamiento podría reinstaurarse en los próximos días en la mayor ciudad del estado. Sin embargo, el alcalde del condado de Miami-Dade -al que pertenece la urbe-, Carlos Giménez, señaló que la decisión será discutida en un encuentro con las autoridades de todos los distritos. "Las decisiones que tomamos pueden causar un daño irreparable, no sólo desde un punto de vista sanitario, si no también económico por mucho, mucho tiempo", manifestó Giménez. En un intento de contener el brote, el distrito decidió reforzar las sanciones por el incumplimiento de las medidas de distanciamiento social y el uso de tapabocas. La comisión del condado aprobó por unanimidad una orden de emergencia que otorga a todos los policías y bomberos la autoridad de emitir multas. Las mismas van desde 100 dólares para individuos y de 500 para empresas por no respetar la normativa.

Ante esta situación, doce representantes demócratas en el Congreso enviaron publicaron una carta dirigida al gobernador de Florida Ron DeSantis. En ella le piden volver a las cuarentenas y que obligue a la gente a usar mascarilla en todo el estado. "Gobernador, haga su trabajo. Proteja a la gente de Florida", señaló en Twitter Donna Shalala, secretaria de Salud del Gobierno de Barack Obama. En su carta al gobernador republicano, los legisladores dicen que fracasó a la hora de abrir el estado "de forma segura, inteligente y paso a paso", como había prometido. "Ignoró los criterios de los Centros de Control y Prevención para Enfermedades Infecciosas (CDC)", sostuvo la bancada demócrata.