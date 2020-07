Lo bello de compartir música para expandirla

Carlos Vandera, Cuarteto Karê, Indios, Tito y Pelusa, sus nombres integran esta nota y se suman a los de otros artistas locales como Mery Granados, Juan Carlos Baglietto, Nicki Nicole, Litto Nebbia, Monchito Merlo y Rubén Goldín. Todos nominados al Gardel, el premio más importante para la música del país.

“Ya es un premio en sí. Más aún por el tipo de propuesta, por el reconocimiento a la estética de los grupos vocales” refiere Diego Petrelli, de Cuarteto Karê. “Apenas me avisaron que estaba nominado me vinieron muchas cosas a la cabeza, sobre el tiempo transcurrido con el disco, las grabaciones y los demos. Sentí que era un reconocimiento a todo eso, fue muy linda la sensación”, comenta Vandera. “Son pequeñas cosas muy concretas que te hacen frenar y decir ‘okey, hay gente que también valora lo que hacemos’. Ese instante es muy lindo de transitar. Nos sentimos muy agradecidos y valorados por esta nominación, ¡no es que antes no lo sintiéramos!”, señala el grupo Indios (y alude al Gardel ya ganado en 2014 como Mejor Álbum Artista Pop). “Nosotros lo recibimos con una sorpresa tremenda y mucho más por ser del rubro infantil, porque los nominados siempre son los conocidos de Buenos Aires o la gente que está en el medio masivo en Capital. No teníamos ni la más mínima idea de que podríamos ser nominados y que se nos prestara atención” agrega Rubén González, integrante –junto a Hugo Parisi- del dúo infantil Tito y Pelusa.

Cuarteto Karê fue nominado como Mejor Álbum Grupo de Folklore por Homenaje a los grupos vocales, el disco grabado junto al jujeño Bruno Arias; Vandera figura con su disco Yes como Mejor Álbum Artista Pop (categoría que comparte junto a la rosarina Mery Granados por 10 mil metros de felicidad); Indios situó su Besos en la Espalda en la categoría Mejor Álbum Pop Alternativo; y Tito y Pelusa destacan como Mejor Colección de Catálogo por sus Grandes Éxitos: Vol. 1 y 2.

“Nos da mucha alegría porque la estética que elegimos hace algún tiempo está un poco olvidada por los medios masivos. El arte de los grupos vocales tiene una historia muy importante en la música popular de nuestro país, gracias a grupos como Los Trovadores, Contracanto, Madrigal, entre muchos más. Desde hace 10 años con Karê venimos recorriendo un camino nada sencillo, pero con la idea de que vuelva a sonar en los escenarios la música vocal, que fue bandera de nuestra música. Con el proceso militar la mayoría de los grupos vocales se desarmaron, se exiliaron, fueron perseguidos, y después no hubo una renovación”, explica Petrelli, 1º tenor del cuarteto que conforma junto a Julián Cerdán (2º tenor), Gianni Iazzetta (barítono) y Mauricio Cuesta (bajo). “Nuestra idea es hacer un aporte para llegar también a los jóvenes y así comiencen a aparecer nuevas propuestas. En diez años se nos fueron dando cosas más que importantes, como este encuentro con Bruno Arias y la grabación del disco, ser mención especial en el Festival de Cosquín, y el año pasado ser reconocidos como Artistas del Año por Ancrof y Sadaic, premio que recibimos en el 60 aniversario de Cosquín. La nominación al Gardel obviamente que nos llena de felicidad y de orgullo”, continúa.

Por su parte, Vandera cuenta que “los premios no son algo a lo que esté acostumbrado o tenga experiencia. Desde que me dedico a la música sentí que era un trabajo que no termina nunca, es como una universidad de la que no te recibís, todo el tiempo aprendés de vos mismo y de tus colegas. El Gardel es nuestro premio por excelencia, y ver ahí el álbum fue muy emocionante, me produjo una alegría instantánea, me hizo ver el reconocimiento al trabajo, porque si bien a los discos uno les pone el mismo amor y siente que compila canciones que son una foto de ese momento, en algunos momentos ese compilado generan un efecto diferente, y eso es lo que pasa cuando alguien pone el ojo en un trabajo”. En este sentido, los integrantes de Indios dicen que la nominación los encuentra “en un momento de inflexión, con cambios internos, en medio de la pandemia y con un futuro no tan claro. A la vez con mucha energía y ganas de seguir. El reconocimiento por supuesto que nos afecta, es parte de nuestro tránsito, habla sobre nuestra búsqueda y sobre dónde nos gusta poner la energía”.

En cuanto a la colección que tiene por protagonista al dúo infantil más célebre de la ciudad, Rubén (Pelusa) González aclara que en los dos álbumes que integran el Grandes Éxitos “están todos los temas musicales del comienzo de nuestra carrera, cuando nace el jingle famoso por el que todos los rosarinos nos conocen, porque se les quedó grabado, el de ‘Muchas palmitas’, un símbolo nuestro. Son temas que fueron la satisfacción de mucha gente, y uno realmente se sorprende. A partir de esto me llamó gente felicitándome y contando anécdotas. Hay un tema del comienzo de nuestra carrera, ‘Gracias Señor Pastito’, que habla del pasto que crece y de si lo cuidamos y protegemos. Hay una persona que a los 15 años tuvo un cáncer y le aplicaban todo tipo de tratamientos. Nos había pedido este tema porque lo hacía feliz, porque le iba a permitir superar este cáncer; y lo logró, lo único que lo sacaba de su estado era escuchar en un walkman nuestras canciones. Son satisfacciones que uno siente, y que la nominación trajo aparejadas. Es una satisfacción muy grande que recuerden los temas, que salga a la luz tu carrera y lo que vos hiciste”.

En otro orden, con Besos en la Espalda los músicos de Indios -Joaquín Vitola (voz), Nicolás de Sanctis (guitarra), Patricio Sánchez Almeyra (guitarra), Guillermo Montironi (bajo), Mauricio Cedaro (batería) y Agustín Majdalani (sintetizador)- se reencontraron con una logística más personal: “fue un disco en el que volvimos a ser nuestros propios productores, lo hicimos enteramente nosotros, al igual que nuestro primer disco. Fue la dinámica que sentimos en ese momento y agradecemos haberla respetado, ya que salieron cosas muy reales”. En cuanto al Cuarteto Karê, el disco nominado tuvo en Bruno Arias, admirador de los grupos vocales, “al gestor de la idea; nosotros hicimos de obreros de este laburo, poniendo nuestro trabajo y creatividad, con muchas horas. El trabajo del disco llevó fácil dos años, y estamos obviamente orgullosos del resultado”, subraya Diego Petrelli.

Valen dos apreciaciones más. González precisa que “nosotros hicimos nuestros temas para comunicarnos con la gente y con los chicos, siempre fueron temas para el programa de televisión. Que hayan llegado a ser nominados a un Gardel es muy importante, porque la música nos une”. Vandera es quien concluye de manera esencial: “uno de los aspectos más lindos de la música, y que a veces uno aprende tarde, es compartirla –Yes contiene invitados espaciales como Fito Páez, Álex Ubago y Julián Baglietto-; eso es algo hermoso y hace que la música se expanda”.