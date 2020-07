Dio positivo en un test rápido y le dijeron que vuelva a Orán

Una situación extraña volvió a generar las quejas por cómo se manejan en la ciudad de Salta algunos hechos que involucran a pacientes que precisan tratamientos médicos de alta complejidad. Este jueves se conoció lo acontecido con una persona que había llegado a Salta Capital para recibir parte de un tratamiento de salud. Al tener obra social, se le realizó un test rápido para detectar si tenía o no el virus. El resultado dio positivo. Y desde el laboratorio que hizo la prueba le dijeron que se vuelva a Orán.



“Hay una tremenda falla del sistema porque el protocolo marca que ante un caso positivo, aunque sea de un testeo rápido (que puede dar falso positivo)… se debe informar a las autoridades sanitarias para iniciar el protocolo para poner el aislamiento para investigación de cadena de contactos”, dijo a Salta/12 el coordinador del Comité Operativo de Emergencia (COE), de Orán, Cristian Aimo.

Destacó la situación del paciente que, además de no obtener tratamiento alguno en Salta, tuvo que volverse a Orán porque eso se le indicó desde el laboratorio privado, que le hizo el test. Al llegar al control oranense esta persona avisó que contaba con un test rápido que había dado positivo. Por ahora, según se pudo saber, se le hicieron dos pruebas rápidas más que dieron negativo, pero se espera para este sábado el resultado final de la PCR, prueba determinante respecto de la Covid-19.

La situación no es exclusiva de este caso en particular. Susana Colodro, una mujer de Embarcación, ciudad del departamento San Martín, contó que cuando trató de recibir atención en el Hospital San Bernardo (de referencia de Salta Capital), tras obtener un turno con una médica, no solo le negaron esa posibilidad sino que también la maltrataron. Ella está en la ciudad de Salta desde el 25 de junio pasado. Tras peregrinar por los servicios públicos de salud del departamento San Martín, sin respuestas, tuvo que pagar estudios que incluyeron una ecografía. Este estudio mostró que su hígado y bazo eran más grandes de lo normal. La derivaron a médicos especialistas de Salta, que atienden en el San Bernardo. En una primera atención se le ordenó un tratamiento y le indicaron que volviera la semana siguiente.

Cuando Colodro llegó al Hospital San Bernardo en la fecha indicada, un guardia de seguridad primero y una administrativa del Hospital después, cuestionaron su presencia en el lugar. Por lo que comentó la mujer a Salta/12, se cuestionaba que no tuviera el estudio de PCR que indicara que no había contraído la Covid-19 para ser atendida, en principio por ser del norte de la provincia.

Explicó que ella ya había ingresado hace días, y efectivamente no la tenía. Pero en el Hospital tampoco le hicieron esta prueba. Luego de una discusión logró llegar a la médica tratante, quien le pidió que volviera la otra semana, momento en que tuvo el mismo problema y por lo tanto, no tuvo atención. Colodro entendió que el problema es en ese Hospital en particular, dado que como es diabética fue a atenderse en el Hospital Oñativia “y no tuve ningún problema, sino todo lo contrario”. Aunque se hicieron las consultas al Hospital San Bernardo, no hubo respuestas.

Consideraciones de “motus propio”

Situaciones similares a las de Colodro fueron denunciadas por concejales del departamento San Martín que solicitaron un protocolo para garantizar la atención de pacientes oncológicos del Interior provincial, que tienen el mismo problema para hacerse atender en la capital salteña.

Ante este panorama, Aimo entendió que “el común de la gente, inclusive en las fuerzas de seguridad, tomaron consideraciones de motus propio”. Analizó que estas acciones muchas veces están alejadas de las disposiciones institucionales. Ello, dijo, “porque hay una cuestión de estigmatización”, que viene sucediendo desde “hace un tiempo”, sobre quienes viven en las zonas del norte provincial, donde se registraron casos de la Covid-19 por contagios en conglomerado.

Por ahora, explicó, en Orán lo que se hace con los pacientes oncológicos que deben continuar con tratamiento dentro del sistema público de salud, es otorgarles la prueba de PCR en el hospital local. Pero si el tratamiento es en el sector privado, son las obras sociales las que deben costear el análisis en los laboratorios privados de Salta.

Orán no cuenta con laboratorio que pueda procesar las muestras, por lo que todo se remite a Salta Capital. Sin embargo, Aimo sostuvo que los legisladores provinciales pidieron al gobierno acondicionar un laboratorio que permita hacer las pruebas de Covid-19 en la ciudad norteña.