Rodríguez Larreta: "Hay que aprender a convivir con el virus con responsabilidad"

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, dijo hoy que se debe "aprender a convivir con el virus con responsabilidad", y justificó la flexibilización de la cuarentena en la Ciudad por la pandemia del coronavirus ante la "estabilización de casos" en los últimos 25 días.



De todos modos, aseguró que, además de los controles y los cuidados que lleva adelante su gobierno, "también está en juego la actitud y la responsabilidad de los vecinos, que hasta ahora ha sido muy buena", y agregó que "nunca se podrá hacer un control absoluto, porque no tenemos policías para estar al lado de cada ciudadano".



Ayer, tras el anuncio del presidente Alberto Fermández, el Gobierno porteño anunció un plan gradual de reactivación en la nueva etapa de la cuarentena , que comenzará el lunes próximo con la apertura de comercios barriales, la vuelta de la práctica deportiva al aire libre, la ampliación a toda la semana de los paseos con niños, reapertura de plazas y parques y la posibilidad del rezo individual en los templos.



"Tenemos que acostumbrarnos a convivir con el virus de una manera cuidada, responsable, que nos permita ir poniendo en marcha a la ciudad, avanzando, para no tener que frenar nuestro plan gradual, o incluso retroceder", afirmó hoy Rodríguez Larreta en diálogo con radio Mitre.



"Si hacemos pavadas, vamos a tener que retroceder", insistió más tarde en declaraciones a radio La Red, y pidió a los porteños tener especial responsabilidad el Día del Amigo, que se celebra el próximo lunes, evitando reuniones y encuentros presenciales.



El jefe de Gobierno explicó que "así como hace tres semanas los casos de contagio se habían duplicado, y por eso se tomó una situación más estricta, ahora, en los últimos 25 días se estabilizaron entre 800 y mil diarios, y con esos datos es que iniciamos un plan integral y gradual de puesta en marcha de la ciudad".



En ese marco, indicó que "lo que más miramos es la tasa de contagiosidad, que estaba 1.1, y ahora bajó a 1.02", y destacó la implementación del plan Detectar, junto al gobierno nacional, "que ya se hizo en 24 barrios, y es una acción que permite ir cortando la circulación del virus".



Ante una consulta, descartó también que miembros de su espacio político hubieran criticado la instrumentación de la cuarentena en la ciudad, cuando se le preguntó por rechazos de algunos grupos al aislamiento social por la pandemia.



"No he escuchado a ningún dirigente de mi espacio que haya sido crítico de lo que venimos haciendo en la ciudad, al contrario", expuso el jefe de Gobierno.



En cuanto a la reanudación de la actividad educativa presencial, Larreta sostuvo que eso no va a ocurrir en la ciudad luego de las vacaciones de invierno, que se inician el lunes próximo por dos semanas.



"Estamos muy preocupados por el tema, y por el el impacto de los chicos, y hablamos del tema con el ministro de Educación nacional (Nicolás) Trotta en forma permanente, pero sabemos que es algo en lo que deberemos extremar la gradualidad y fijarnos en experiencias en el mundo que han funcionado."



Por último, valoró "el esfuerzo de los docentes en toda esta etapa de clases virtuales", y aseguró que "en un 90 por ciento esas clases on line se cumplieron en la ciudad", aunque aclaró que "sabemos perfectamente que esa modalidad no reemplaza absolutamente a lo presencial, por eso debemos ir viendo gradualmente cómo se vuelve a las aulas".