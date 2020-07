Dólares necesarios por prestar a Braian Rivero

La dirigencia de Newell’s confirmó la cesión de Braian Rivero a Independiente del Valle de Ecuador por un año y medio, operación que le reportará dólares a la tesorería rojinegra. Pero la dirigencia del parque Independencia espera más ingresos por la transferencia de Jalil Elías, mantiene nuevas conversaciones por la continuidad de Cristian Lema y esta semana se define si se vende Fabricio Fontanini, con ofertas del extranjero.

Como adelantó este diario la semana pasada, Rivero se fue a Independiente del Valle de Ecuador, en una negociación que finalmente se hizo a préstamo, aunque con cargo. Los leprosos tenían intenciones de desprenderse del volante central para hacerle lugar a los juveniles del club y una vez caída su negociación por la venta del pase los rojinegros propusieron a los ecuatorianos una transacción a préstamo hasta diciembre de 2021, dado que Rivero extendió su contrato con Newell’s hasta diciembre de 2023.

Según informó el club, la tesorería leprosa recibirá libre de gastos por la cesión de Rivero 180 mil dólares. Independiente del Valle, por su parte, tiene a su favor diferentes opciones de compra por el 90 por ciento del pase del jugador.

Esas opciones de adquisición se estructuran de la siguiente manera: a fin de año costará 1.200.000 dólares, el 30 de junio de 2021 valdrá 1.400.000 dólares y a diciembre de 2021 1.500.000.

De todos modos, el contrato tiene la particularidad de que los ecuatorianos podrán extender el préstamo seis meses más luego de su finalización abonando 100 mil dólares libre de impuestos. En este caso, luego, el pase del jugador tendrá una tasación de 1.700.000 dólares. “Estoy muy contento y agradecido por esta oportunidad que me da Newell’s”, reconoció Rivero, quien se va a jugar al club que es el último campeón de Copa Sudamericana, actual participante de Copa Libertadores y que está clasificado para participar del próximo Mundial de Clubes.

Pero los leprosos esperan recaudar más billetes en este receso de invierno. Porque los primeros días de agosto Godoy Cruz firmará la venta de Elías a Parma de Italia, en una transacción que superará el millón de euros y a los rojinegros les corresponderá el 30 por ciento.

Mientras tanto, la posibilidad de negociar la ficha de Fontanini es cierta, ante ofertas que tiene el zaguero central desde Chile y Grecia. En este caso el técnico Frank Kudelka no está convencido de desprenderse del al ex Atlético Rafaela debido a la posibilidad de que sea jugador titular la próxima temporada.

Es que Newell’s no tiene la seguridad de que podrá renovar con Benfica el préstamo de Lema. El club lusitano contrató como técnico a Jorge Jesús, campeón de Copa Libertadores con Flamengo. Benfica quiere contratar como refuerzo a Diego Garay, sin lugar en Valencia, lo que indica que no está en consideración Lema. Hasta que no se pronuncie Jesús sobre la situación del defensor que viene de jugar en el parque Independencia no se podrá definir dónde jugará Lema la próxima temporada.