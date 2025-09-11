Luego de casi tres décadas de incumplimiento, la Legislatura porteña dio un primer paso para la creación de un Código Ambiental para la Ciudad de Buenos Aires. Por amplia mayoría se aprobó el proyecto que crea la mesa de trabajo formal para la conformación del código, mesa que funcionará oficialmente en la Legislatura de cara a la redacción de la norma que está prevista en el texto mismo de la Constitución porteña. La Justicia ya había considerado inconstitucional que la Ciudad no cuente con un código que regule las normas ambientales.

La ley fue aprobada en la sesión de este jueves con 41 votos afirmativos y 5 rechazos del sector libertario. Fue impulsada por el bloque de Unión por la Patria (UxP) con la firma del legislador Alejandro Grillo, que durante la jornada subrayó que la aprobación es el primer paso para saldar "una deuda que la Legislatura ha venido teniendo con el mandato constitucional, ya que después de treinta años de autonomía todavía no contamos con un Código Ambiental". "Es una ausencia significativa porque, por ejemplo, el año pasado se sancionó un Código Urbanístico sin contemplar plenamente una perspectiva ambiental, que ahora comenzará a tener un camino de trabajo institucionalizado", sostuvo el diputado.

En concreto, la ley establece la creación de la Mesa de Trabajo para el desarrollo del Código Ambiental, que se reunirá de forma oficial bajo la órbita de la Comisión de Ambiente de la Legislatura. La mesa estará conformada por tres legisladores de esa comisión, otros dos de la Comisión de Planeamiento Urbano, tres técnicos especializados en temas urbanos y ambientales, dos representantes de la Defensoría del Pueblo, uno de la Subsecretaría de Ambiente, uno del Consejo de Planeamiento Estratégico, uno de la Agencia de Protección Ambiental y otro del Consejo Asesor del Plan Urbano Ambiental. A su vez, indicó Grillo, la mesa "convocará no sólo a los poderes del Estado sino también a las múltiples voces de la sociedad civil en esta materia".

El articulado de la ley también establece las funciones específicas de la mesa en el camino a la elaboración del código, como la coordinación de instancias de consulta y participación que incluyen reuniones en las comunas. Se establece en este sentido la participación de entidades académicas, comunitarias, organizaciones gubernamentales, no gubernamentales ambientalistas, vecinales, sindicales, empresariales y profesionales. La ley también prevé como función la sistematización de la normativa vigente sobre temáticas ambientales que hoy se encuentra dispersa precisamente por la ausencia de un código unificado, y la evaluación de nueva normativa en función de actuales "vacíos normativos, superposiciones, desactualizaciones y/o incorrecciones".

Entre los objetivos del código se enumera "la protección del ambiente regulando las actividades que pueden dañar el medio ambiente", y de "la biodiversidad y los ecosistemas de la ciudad". También la incorporación de la cuestión ambiental en las políticas, planes, programas y proyectos oficiales, y el mejoramiento ambiental de los parques, plazas y paseos existentes con la ampliación de la oferta a escala urbana y barrial, fomentando sistemas verdes con arbolado urbano.

Además, la ley estipula un plazo para el trabajo del proyecto de ley que derivará en el código que, en principio, no debería superar los doce meses desde la aprobación de este jueves de la mesa de trabajo. Es que se establece que durante los primeros seis meses se deberá elaborar el diagnóstico de situación y un relevamiento obtenido de las reuniones con las juntas comunales, mientras que la redacción del código propiamente dicha deberá hacerse en los siguientes seis meses para luego pasar a ser debatido en el recinto. Una vez aprobado el código, las revisiones y actualizaciones de la norma deberán realizarse en un plazo no mayor de cinco años desde la sanción.

En agosto de 2023, la Justicia porteña determinó que la Ciudad tiene que tener un Código Ambiental y ordenó a la Legislatura que elabore y apruebe la normativa "a la mayor brevedad posible". Fue por decisión del juez Guillermo Scheibler, que declaró la inconstitucionalidad de esa "omisión" ante una presentación judicial del Observatorio del Derecho a la Ciudad. La constitución porteña, que el año que viene cumple tres décadas, establece en su Articulo N°81 que los legisladores deben elaborar y aprobar un Código de Planeamiento Urbano -- hoy Urbanístico --, uno de Edificación y otro Ambiental. Los dos primeros ya existen, pero el tercero no.

En los fundamentos de la ley aprobada este jueves se hace mención al fallo que fue ratificado en Cámara y que no sólo declaró que la ausencia de código incumple el mandato constitucional "sino que también vulnera el derecho a la participación ciudadana, pilar fundamental de nuestra construcción legislativa".