La banda virtual Gorillaz anunció el lanzamiento de su nuevo álbum de estudio titulado "The Mountain". El disco se estrenará el 20 de marzo de 2026 a través de su nuevo sello, Kong. Hace unas pocas horas salió el tema "The Happy Dictator", en colaboración con la banda Sparks. Entre los artistas que trabajaron en el disco, aparecen los argentinos Bizarrap y Trueno, quien además será telonero de la banda en algunas presentaciones de la próxima gira.

Según detalla un comunicado oficial, este noveno trabajo de su carrera es "un extenso paisaje sonoro de instrumentos y sonidos, enriquecido con voces, melodías y ritmos adictivos, que abarca una colección de 15 canciones que encarnan la esencia misma del espíritu colaborativo de Gorillaz".

El álbum destaca por una larga lista de artistas invitados, entre los que se encuentran los argentinos Trueno y Bizarrap. A ellos se suman figuras internacionales como Ajay Prasanna, Amaan & Ayaan Ali Bangash, Anoushka Shankar, Asha Bhosle, Asha Puthli, Black Thought, Gruff Rhys, IDLES, Jalen Ngonda, Johnny Marr, Kara Jackson, Omar Souleyman, Paul Simonon, Sparks, y Yasiin Bey. El disco también incluirá las voces de colaboradores previos que ya fallecieron, como Bobby Womack, Dave Jolicoeur, Dennis Hopper, Mark E Smith, Proof y Tony Allen.

El rapero Trueno, quien ya había actuado con Gorillaz durante su show en el Quilmes Rock de 2022 en Buenos Aires, participa en la canción “The Manifesto”, junto al rapero norteamericano Proof. Por su parte, Bizarrap se encargó de la producción del tema “Orange County”, que cuenta con la colaboración de Kara Jackson y Anoushka Shankar (hija del músico Ravi Shankar y hermana de Norah Jones).

La producción general de "The Mountain" estuvo a cargo de Gorillaz, James Ford, Samuel Egglenton y Remi Kabaka Jr., con la mencionada producción adicional de Bizarrap. El álbum fue grabado en diversas locaciones del mundo, incluyendo el Studio 13 en Londres y Devon, ciudades de la India como Mumbai, Nueva Delhi, Rajastán y Benarés, además de Asjabad, Damasco, Los Ángeles, Miami y Nueva York. Tal como adelantó el propio Damon Albarn, el disco contendrá canciones en árabe, inglés, hindi, español y yoruba.

Trueno será telonero de la banada en varias de sus presentaciones de la próxima gira

Junto con el anuncio del álbum, la banda confirmó una gira por el Reino Unido e Irlanda durante marzo de 2026. "The Mountain Tour" comenzará en Mánchester el 21 de marzo y tendrá a Trueno como artista invitado en fechas seleccionadas. Además, Gorillaz ofrecerá un concierto especial en el Tottenham Hotspur Stadium de Londres el 20 de junio, con Sparks y Trueno como teloneros. La información sobre fechas y venta de entradas ya se encuentra disponible en el sitio web oficial de la banda.

Por otra parte, el viernes 26 de septiembre Trueno protagonizará el Red Bull Symphonic, en el teatro Coliseo, donde reversionará su obra en plan orquestal. Luego, el 11 de diciembre, regresará al estadio de Ferro como parte de su gira internacional E.U.B. DELUXE World Tour.

Soundtrack del nuevo álbum de Gorillaz

"The Mountain" (feat. Dennis Hopper, Ajay Prasanna, Anoushka Shankar, Amaan Ali Bangash y Ayaan Ali Bangash) "The Moon Cave" (feat. Asha Puthli, Bobby Womack, Dave Jolicoeur, Jalen Ngonda y Black Thought) "The Happy Dictator" (feat. Sparks) "The Hardest Thing" (feat. Tony Allen) "Orange County" (feat. Bizarrap, Kara Jackson y Anoushka Shankar) "The God of Lying" (feat. IDLES) "The Empty Dream Machine" (feat. Black Thought, Johnny Marr y Anoushka Shankar) "The Manifesto" (feat. Trueno y Proof) "The Plastic Guru" (feat. Johnny Marr y Anoushka Shankar) "Delirium" (feat. Mark E. Smith) "Damascus" (feat. Omar Souleyman y Yasiin Bey) "The Shadowy Light" (feat. Asha Bhosle, Gruff Rhys, Ajay Prasanna, Amaan Ali Bangash y Ayaan Ali Bangash) "Casablanca" (feat. Paul Simonon y Johnny Marr) "The Sweet Prince" (feat. Ajay Prasanna, Johnny Marr y Anoushka Shankar) "The Sad God" (feat. Black Thought, Ajay Prasanna y Anoushka Shankar)

