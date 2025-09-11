La Legislatura porteña aprobó este jueves una declaración para instar al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) que reglamente e implemente la ley de boleto gratuito universitario y la ampliación del boleto de subte para jubilados. La primera norma fue aprobada por los y las legisladoras a fines del año pasado y todavía no fue puesta en marcha, mientras que la segunda tampoco tiene novedades desde su aprobación hace ya dos meses.

El proyecto de declaración había sido presentado por el bloque de Unión por la Patria (UxP), pero no había tenido apoyo para su aprobación hasta este jueves, cuando la iniciativa consiguió el impulso de una articulación de legisladores y legisladoras de la oposición que alcanzó los 32 votos a favor para tratarlo sobre tablas. Además de UxP, acompañaron diputados larretistas, del Frente de Izquierda, de la UCR y de Confianza Pública, mientras que el tratamiento fue rechazado por el oficialismo y La Libertad Avanza.

Tras la habilitación, la declaración quedó aprobada en una votación a mano alzada que dio el visto bueno al texto que "insta al Poder Ejecutivo a reglamentar e implementar de forma plena, efectiva y urgente lo dispuesto en la ley de ampliación del Boleto Educativo y la ley de gratuidad del transporte subterráneo para jubilados, pensionados y retirados de las Fuerzas Armadas y de Seguridad".

Al tomar la palabra, la presidenta del bloque de UxP y firmante de la declaración sostuvo que "este proyecto no pretende ni más ni menos que algo tan básico como que las leyes que aprobamos en la Legislatura sean cumplidas y aplicadas, si no lo que votamos acá termina siendo sólo una declaración cuando son leyes".

El boleto universitario fue aprobado en diciembre del año pasado como una ampliación de la ley de boleto educativo ya existente, que hasta el momento sólo incluía a los niveles obligatorios de la educación porteña. Desde entonces, los y las estudiantes vienen reclamando la aplicación del boleto, y ya presentaron un amparo en la Justicia con un fallo de primera instancia que ordenó la implementación.

La extensión alcanzó no sólo a universitarios sino también al nivel terciario y de formación técnica, aunque sólo para estudiantes con residencia en la Ciudad. También incluyó un tope de ingresos para acceder a la gratuidad para quienes pertenezcan, como máximo, a hogares de "sector medio frágil" del Instituto de Estadísticas y Censos porteño, que actualmente se encuentra en 1,9 millones de pesos.

La ampliación del boleto de subte para jubilados se aprobó, por su parte, a mediados de julio de este año y, entre otros puntos, lleva a 2,5 jubilaciones mínimas el máximo para acceder al boleto gratuito, tope que hasta el momento estaba situado en un 10 por ciento por encima del haber mínimo.