"La persuasión", el poder de los medios al desnudo

La comedia negra no es un género muy desarrollado en la industria audiovisual argentina. Salvo contadas excepciones en el cine, el abordaje de algún tema tabú a través del humor casi no tiene representantes en la escena local. Mucho menos en la pantalla chica, más proclive al costumbrismo, el dramedy o el híbrido de la tira diaria argentina que a explorar géneros puros. Este lunes, la TV Pública estrenará en su pantalla La persuasión, una serie argentina que se le anima a la comedia negra tan poco revisitada por estos lados. La ficción, que se emitirá de lunes a jueves a las 0.30, después del noticiero de la medianoche, trae a la pantalla chica una propuesta distinta desde su génesis, con un elenco que tiene entre sus filas a Susana Cart, Cristina Fridman, Arturo Bonín, Dalma Maradona y Victoria Onetto, pero en el que también se cuelan el locutor Lalo Mir o el ex boxeador Sergio “Maravilla” Martínez. La persuasión, además, estará disponible gratuitamente desde el lunes 27 en la plataforma Contar .



En tiempos de aislamiento social preventivo y obligatorio y en los que las ficciones extranjeras (y sus repeticiones, “maratones” y “adelantos”) inundan la pantalla del canal líder, el estreno de una ficción argentina es para celebrar. Si, además, se trata de una propuesta que en su génesis se corre de la ficción de fórmula para descubrir caminos extraños para la pantalla chica local, la novedad es recibida con expectativas mayores, en función de una renovación dramática y estilística que el medio pide a gritos. En un tono que no le teme ni al absurdo ni a la comedia negra, La persuasión posa su mirada sobre los mecanismos del marketing político y la manipulación de los medios de comunicación, desnudando los dispositivos que unos y otros ponen en práctica para persuadir a la sociedad, ocultando sus verdaderos fines.

La persuasión parte de una pregunta: ¿cuánto daño puede hacerte la televisión? Ese es el disparador de una trama que narra el recorrido de un ama de casa (Cart) que denuncia la desaparición de su marido (Bonín), secuestrado -según su denuncia- por movimientos terroristas internacionales, que vaticina una ola de atentados a producirse en nuestro país. A partir de su denuncia y con la ayuda de su hermana devenida en jefa de prensa (Fridman), se convierte en estandarte de la lucha contra la inseguridad y en representante de una clase media alta atormentada por el miedo, que ya no encuentra la paz ni en el interior de sus barrios privados. Esta mujer se transformará así, en pocos días, en una figura pública con un alto índice de popularidad, que la transformará en un fenómeno mediático con aspiraciones políticas.

Concebida originalmente como una obra de teatro, que tuvo su temporada en el Teatro Nacional Cervantes en 2010, La persuasión es una creación de Erika Halvorsen (El Hilo Rojo, Desearás, Pequeña Victoria), cuya versión televisiva escribió junto a Gastón Cerana y Leo Azamor.

“Partí de una noticia real de un diario de aquél momento, porque me interesaba mostrar cómo los medios pueden hacer uso de un caso y transformarlo en bandera para sus propios intereses”, le cuenta a Página/12 Halvorsen. “La historia -detalla- está atravesada por las reglas y los trucos del marketing político. Podríamos decir que es una tesis o un ensayo acerca de cómo los medios pueden manipular a la gente, y hacernos mucho daño como sociedad. Para escribirla estudié bastante sobre el tema, hay que decir que la derecha invirtió mucho dinero y muchos años en analizar y volverse especialistas en comunicación, manipulación, big data. Aquí construimos una ficción que revela los trucos. Vemos la marioneta, mostramos los hilos, vemos las repercusiones, el poder que comienza a crecer como una bola de nieve. Y tratamos de hacer reír, aunque deberíamos llorar”.

El caso policial que da pie a la trama -la búsqueda de Armando de parte de las hermanas Clara y Betty- se convertirá en tema de interés nacional e internacional gracias al tratamiento mediático, encabezado por el seguimiento perverso e interesado de un conductor estrella de noticias (Mir). La investigación asumirá ribetes absurdos, a partir de una serie de vecinos del country donde vivía Armando que son capaces de hacer cualquier cosa con tal de tener su minuto de fama, y de los guardias de seguridad y las mucamas que ayudarán al Inspector Pinzón. Victoria Onetto, Lucía Maciel, Alejandro “Huevo” Müller, Fabián Minelli y Gabo Correa completan el elenco de la serie de ocho episodios.

“Es una comedia estallada, corrida”, adelanta la autora de la serie producida y dirigida por Guillermo Berger. “Cuando los mecanismos son tan burdos -analiza Halvorsen- no queda otra que tomar esa distancia para poder reírnos y vernos reflejados, como televidentes, en ese espejo deformante que propone la farsa. Siempre me interesó el teatro político y es regla romper toda solemnidad, lograr el entretenimiento y poner la distancia necesaria para que luego pienses: ¿de qué me estoy riendo?”.

Más ficciones en la TV Pública

La oferta nocturna de ficciones nacionales de la TV Pública se renueva esta semana. Desde este lunes, en su horario diario de las 22, En terapia comenzará su segunda temporada, que incorpora en su elenco a Carla Peterson en el rol de Juliana (una abogada que se hace cargo de su defensa por el suicidio de su paciente Gastón), Roberto Carnaghi (un empresario que se ve forzado a afrontar el paso del tiempo y el desastre ecológico que ha provocado la empresa que dirige) y a Luisina Lopilato (una estudiante que tiene que enfrentar una terrible enfermedad). Desde hoy, a las 22.30, los lunes se repone la serie Las 13 esposas de Wilson Fernández, la ficción de GP Media que protagonizó Mex Urtizberea, Manuel Callau y Alberto Ajaka, con las participaciones de Mónica Antonópulos, Mike Amigorena, Jazmín Stuart y Esther Goris.

Mientras tanto, los martes y miércoles a las 22.30 continúa la hermosa y teatral ficción de Santiago Loza, Doce casas. Los jueves, en tanto, se siguen estrenando episodios de la tercera temporada de Padres e hijos, el ciclo periodístico-emotivo ideado por Damián Kirzner y conducido por Peto Menahem. El viernes, por su parte, se repone la ficción La casa, el unitario de época y misterio de Diego Lerman que transcurre en una misma locación, en décadas e historias diferentes. Cristina Banegas, Luis Ziembrowski, Romina Gaetani, Mirta Busnelli, Mercedes Morán, Belén Blanco, Diego Velázquez, Érica Rivas, Marina Glezer, Claudio Tolcachir, Rafael Spregelburd, Julieta Díaz, Alberto Ajaka, Vera Spinetta, Marcelo Savignone, Fabián Vena, María Merlino, Gonzalo Heredia, María Onetto, Julieta Vallina y Esteban Bigliardi son algunos de los actores que formaron parte de La casa.