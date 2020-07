La Estación Terrena de Tolhuin será la primera en recibir datos del SAOCOM - 1B

La Estación Terrena de Tierra del Fuego, dedicada a la observación y el monitoreo satelital, será la primera del país en tomar contacto con el satélite argentino SAOCOM - 1B, de observación ambiental, cuyo lanzamiento está previsto para el próximo 25 de julio en Estados Unidos. Ubicada en el municipio fueguino de Tolhuin, la Estación fue inaugurada en 2019 y ahora recibirá los primeros datos de telemetría que servirán para analizar parámetros como el estado de la batería del satélite, su temperatura o la condición de sus paneles solares.

"La Estación de Tolhuin es clave porque, por el tipo de órbita, el satélite será visualizado en primer término por una estación ubicada en Lima, Perú, y después por las antenas de Tierra del Fuego. Es decir que desde allí se obtendrán los primeros datos de telemetría dentro del país", detalló Luis Comes, gerente de la división estaciones terrenas de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE).

Según explicó Comes, las instalaciones de Tolhuin, municipio ubicado en el centro geográfico de Tierra del Fuego, cumplirán un rol "fundamental" durante las primeras horas del satélite nacional en el espacio. El especialista mencionó que las primeras órbitas de un satélite recién lanzado son "las más críticas", por lo que para poder monitorear su desempeño en ese lapso de tiempo se planifica todo un esquema de contactos, en el que la base de Tolhuin cumple "una función muy importante".

A través de la estación de Tolhuin, el país contará con los primeros datos de telemetría para conocer en detalle el estado en que se encuentra el satélite. Entre otras cosas, podrán ser controlados parámetros como su temperatura, el estado de los paneles solares o las baterías del satélite.



Al momento de establecer los primeros contactos, la estación fueguina será comandada de manera remota desde el Centro Espacial Teófilo Tabanera de Córdoba, donde se encuentra el control central de la misión SAOCOM: "Habrá un comando remoto pero también tenemos personal en Tolhuin que realiza un mantenimiento de primer nivel y puede resolver cualquier contingencia que se presente", observó Comes.



La Estación fue inaugurada en julio de 2019 y cuenta con "infraestructura de avanzada" que incluye un sistema de respaldo de potencia con generadores eléctricos propios y conectividad por fibra óptica con un sistema de redundancia a través de radioenlace, lo que le permitiría afrontar cortes del suministro eléctrico o de la conexión a Internet.



"El lugar tiene una potencialidad muy grande por su ubicación, lo que aumenta la visibilidad de los satélites, tanto para misiones nacionales como para internacionales que se cubren a través de convenios con agencias espaciales de todo el mundo", destacó Comes.



Además, las instalaciones incluyen dos sistemas de antenas de 15 metros de altura con reflectores parabólicos de 13,5 metros y 7,3 metros de diámetro, cubiertos por radomos que brindan protección contra la nieve y el viento, y que permiten recibir, procesar y almacenar la información generada por los satélites de observación de la tierra, tanto argentinos como extranjeros.



"No es usual el modo en que ha evolucionado la tecnología de la estación fueguina. En Córdoba demandó más tiempo. Incluso hay equipamiento exclusivo del lugar como un sistema de recepción de banda Ka para satélites de órbita baja", señaló el gerente de la CONAE.



El SAOCOM - 1B, dedicado a la observación ambiental de la Tierra, incorporará un Radar de Apertura Sintética, una compleja tecnología desarrollada enteramente en el país, cuya señal de microondas puede atravesar las nubes y captar imágenes de la superficie terrestre tanto de día como de noche.

El lanzamiento del satélite, que complementará la observación del SAOCOM - 1A, puesto en órbita en octubre de 2018, fue previsto en primera instancia para fines de marzo de este año. Sin embargo, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y la CONAE resolvieron posponer la campaña de lanzamiento ante el avance de la pandemia de covid-19.

A principios de julio, la CONAE informó que "la nueva campaña contempla realizar la puesta en órbita del satélite argentino a fines de este mes, en una ventana de oportunidades de lanzamiento que van del 25 al 30 de julio". En los últimos días, se confirmó que el lanzamiento fue fijado para el 25 de julio. Mediante un vector Falcon 9 de la empresa SpaceX, el satélite será puesto en órbita desde Cabo Cañaveral.