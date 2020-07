Primavera Pro: el presente y el horizonte de la música

Primavera Sound es considerado el festival de música más importante del mundo. Al punto de que el año pasado anunció que, además de su versión portuguesa, desembarcaría en los Estados Unidos, a pocos kilómetros de su principal competidor: el californiano Coachella. Pero la pandemia no sólo frenó su arremetida, sino también la celebración de su vigésimo aniversario. A pesar de la frustración que generó el coronavirus, los organizadores lo reprogramaron para principios de junio de 2021, y, para sorpresa de todos, las entradas de sus tres fechas se agotaron a 10 días del anuncio. La otra buena noticia del encuentro de manufactura catalana es que su mercado musical, que se organiza simultáneamente a la realización de los recitales, se mantuvo en pie para esta temporada. Aunque adaptándose a las circunstancias tecnológicas y salubres que ofrece esta época. Desde este martes hasta el próximo viernes, el Primavera Pro abrirá las “puertas de su plataforma online” para debatir sobre el “presente de la música y su horizonte más inmediato”, con actores de todo el mundo. Incluso de la Argentina.



Desde el año pasado, Niceto Club, con el apoyo del Ministerio de Cultura de la Nación, INAMU e Ibermúsicas, se encontraba curando y organizando el desembarco argentino en el Primavera Pro. La consigna siempre fue mostrar la escena federal que palpita hoy en el país. De manera que los showcases, al igual que los recitales propiamente en el festival, los iban a encarar Marilina Bertoldi, en representación de Santa Fe, Telescopios, por Córdoba, Mariana Päraway, en calidad de exponente mendocina, y Los Siberianos, demostrando el batacazo en el que se tornó la movida pampeana. Debido a que el COVID-19 obligó a la cancelación de los festivales en el verano europeo, el encuentro profesional del Primavera Sound buscó la manera de seguir adelante. La consigna mutó a que las diferentes delegaciones nacionales que serán parte de la actividad presenten un video que introduzca tanto a sus artistas como a sus planes e iniciativas más urgentes. Entonces Argentina estará presente con un mentoring y un mediometraje (con actitud de documental) que relata lo que sucedió en la última década.

Realizado por la productora Nadie, esta producción audiovisual, amén de la delegación inicial, cuenta con las intervenciones de Santiago Motorizado, Emmanuel Horvilleur, la trapera Saramalacara, el productor musical Orodembow, Anabella Cartolano (frontwoman de Las Ligas Menores) y Simón Poxyran, entre otros. Da cuenta de la federalización de la escena, el espacio que fue ganando la mujer y el impacto del género urbano argentino en todo el mundo. “Argentina es uno de los territorios más destacados en cuanto a la creación y comercialización musical de América latina, un mercado esencial para Primavera Pro, que supone, para muchos de los profesionales internacionales asistentes al encuentro profesional, una gran oportunidad de expansión y difusión musical”, asegura Almudena Heredero, directora del mercado musical realizado en Barcelona desde hace una década. “En este sentido, para nosotros es un privilegio contar nuevamente, y de forma ahora más contundente, con la presencia de instituciones, profesionales y artistas argentinos”.

Se espera que un centenar de profesionales de la industria musical argentina sean parte de esta experiencia. “Nuestro deseo es apoyar esta presencia lo máximo posible, de cara a consolidar la participación de Argentina en futuros eventos”, augura Heredero. “Tanto en formato digital como en el evento presencial, a partir de 2021”. Si bien la Argentina ya estuvo presente como delegación en el Primavera Pro de 2013, esta vez tendrá la posibilidad de dejar en evidencia su crecimiento. “Es un placer tremendo representar a la Argentina como escena federal”, afirma Mariana Päraway. “Me parece que puede ser una experiencia muy educativa. Para mí lo más positivo es poder tender redes y discutir con gente lo que sucederá de ahora en más. Si habrá nuevas propuestas de hacer música y cobrar por los shows. Ahí hay algo que replantearse, y me parece que éste puede ser un espacio interesante porque aportará miradas de países del Primer Mundo, y cómo lo afrontan. Y a ver qué herramientas tenemos los que vivimos con más complejidades económicas”.

Además de Argentina, Chile y Perú serán los otros representantes latinoamericanos en este Primavera Pro. “Esta edición digital no sólo mantiene su espíritu de plataforma para la internacionalización musical”, apunta la Directora del Primavera Pro, cuya inscripción, salvo para las delegaciones, es paga. “A través de la sección International Music Fabric, se mostrará, mediante piezas de video elaboradas por estas entidades expresamente para el Primavera Pro, cómo son las escenas musicales de cada uno de los territorios, cuáles son las claves para entenderlas, quiénes son los artistas emergentes a los que no hay que perder la pista o cuáles son los contactos necesarios para formalizar o generar alianzas”. Lo que le sienta muy bien a las aspiraciones de, por ejemplo, Telescopios. “Es como si de alguna forma estuviéramos yendo con la bandera de Córdoba”, comparte Rodrigo Molina, frontman del grupo. “Esto no sólo refleja el nivel de la escena de manera federal. Seremos parte de un evento muy importante. Esta es una posibilidad para aprender”.

Frente a la incertidumbre que atraviesa la industria musical global, este Primavera Pro podría venir muy bien para buscar respuestas. “‘What’s Next?’ era una pregunta crucial para nosotros, incluso antes de la pandemia y de plantearnos el cambio de modelo para el evento este año”, expresa Heredero acerca de una edición que tendrá charlas abocadas igualmente a la relevancia del mercado latino en la industria de la música actual o la relación entre feminismo y cultura. “Más que aportar respuestas, nuestra tarea es plantear preguntas y generar debate. Que sea la comunidad del sector musical la que tome la palabra y ponga sobre la mesa los desafíos y las posibilidades”. Ante la duda de si el encuentro profesional se adaptará de ahora en más al streaming, su directora advierte: “La necesidad de tomar decisiones respecto a la suspensión de la actividad presencial y la consecuente transformación de Primavera Pro en un evento virtual, lejos de entenderse como una actividad coyuntural, abrió puertas para entendernos como un punto de encuentro que no tiene que suceder unos días, sino los 365 días del año”.