Cuidarse es cuidar al otro

Por 14 días se suspenden los encuentros afectivos y familiares en Rosario tras confirmarse que en la ciudad hay circulación comunitaria del virus. La decisión fue comunicada anoche por el gobernador Omar Perotti, acompañado por el intendente Pablo Javkin, la ministra de Salud, Sonia Martorano, y el secretario de Salud municipal, Leonardo Caruana. El mandatario realizó los anuncios en el habitual reporte epidemiológico provincial en los que se confirmaron 31 casos en Rosario, la cifra diaria más alta desde el inicio de la pandemia, mientras que en Santa Fe se registraron 49 casos --también un número récord-- la mayoría en el sur: 12 de Santa Isabel, 2 de Zavalla, 1 en Arteaga, 1 en Casilda, 1 en San José de la Esquina y 1 en Avellaneda, informado en otra juridiscción. Por otra parte, el gobernador anunció que ninguna persona no residente va a poder ingresar a la provincia sin tener un hisopado con resultado negativo, que no puede tener una anterioridad a 72 horas, y multarán a quienes no cumplan con las medidas de prevención. "No queremos que estas cosas nos permitan volver atrás", señaló Perotti. "Tenemos el día más difícil en cantidad de casos en la ciudad, a partir de acá nada se puede hacer sin protocolo de cuidado", dijo Javkin.

Con los 31 casos confirmados ayer, 19 con nexo confirmado y 12 en investigación, Rosario suma 298 positivos desde el comienzo de la pandemia, pero 171 en este mes. En Santa Fe, la cifra de contagiados ascendió a 802, 478 pacientes están recuperados, 17,120 fueron descartados, y 11 personas fallecieron, la letalidad es 1,23 por ciento. Ante el aumento de casos, particularmente en el sur santafesino, desde temprano hubo trascendidos sobre la posibilidad de que el gobernador Perotti realizara anuncios vinculados a mayores controles y restricciones para mitigar el avance de los contagios. "En un día muy particular en el país, y con el mayor número de casos en la provincia y en Rosario", dijo el mandatario al presentar el reporte epidemiológico.

Entre otras medidas, el gobernador señaló que en la provincia habrá "coordinación entre el accionar de la policía, los municipios y sus agentes de control, y con el Ministerio Público de la Acusación para la aplicación de las multas para aquellas personas que no estén utilizando el barbijo en los lugares correspondientes, y también para todos aquellos que no den cumplimiento a los protocolos con los cuales se les autorizó volver a la actividad". Perotti dijo que las multas para los incumplidores van desde los 4 mil hasta los 12 mil pesos, sin perjuicio de las acciones necesarias en los casos que correspondan las clausuras.

Además, el gobernador anunció que "ninguna persona va a poder ingresar si no es residente en la provincia de Santa Fe sin tener un hisopado con resultado negativo que no puede tener una anterioridad a 72 horas". Según Perotti, en estos momentos "necesitamos tener el mayor esfuerzo y el mayor cuidado, eso significará no retroceder en esta instancia de distanciamiento en la cual podemos disfrutar, pero cuidándonos".

A su turno, el intendente Javkin indicó: "De nuestra parte, intensificaremos con la provincia, como hemos hecho hasta acá, coordinando toda nuestra actividad en el territorio, trabajando sobre los brotes, aumentando los testeos, más que nunca trabajando en la idea del cierre de estos brotes. Pero, al estar en circulación comunitaria, también hay una actitud de responsabilidad individual fundamental. Es el período en el que tenemos que cuidarnos más". El intendente pidió "no compartir el mate, no ir a ninguna fiesta, y no tener contacto de menos de dos metros con otra persona".

Cuando presentó el reporte provincial, la ministra Martorano explicó: "Hemos visto muchos casos sin nexos, de manera que en comunicación con el Ministerio de Salud de la Nación, se ha decidido que en estos momentos en el departamento Rosario tenemos circulación comunitaria. Esto significa que ya no podemos determinar en cada caso el nexo claro". Según la funcionaria, "esto no es un fracaso, estamos en una pandemia, con la curva acelerada, en consonancia con lo que ocurre a nivel nacional".

La ministra insistió en recomendar el uso de barbijo , que cubra nariz, boca, mentón, el lavado de manos frecuentes, evitar las aglomeraciones, y el distanciamiento de dos metros. "Eso es cuidarnos a nosotros y cuidar al otro", concluyó.

“Estamos gestionando la incertidumbre, porque es lo que hacemos, en una pandemia histórica no sabemos cuántos contagiados vamos a tener, en que tiempos y cuando va a disminuir”, señalaba más temprano la ministra Martorano. “Estamos ocupados en contener y mitigar la situación pero si nos manejamos con los cálculos, en términos de porcentajes, éstos indicarían que deberíamos tener el 10% de los casos que hay a nivel nacional, afortunadamente estamos lejos de este número”, sostuvo.

La funcionaria llevó tranquilidad a la ciudadanía por el desempeño de las estrategias sanitarias: “Trabajamos en la contención porque nos ocupamos del tema y ganamos 3 meses por el aplanamiento de la curva, eso nos permitió estar más preparados”. De todos modos, Martorano remarcó que "el virus está entre nosotros y en ascenso, lejos estamos de hablar de pico aún, trabajamos para que este ascenso sea del modo más lento posible, luego dependemos de la conducta ciudadana, de la responsabilidad social, del distanciamiento, del uso del barbijo”.

Consultada sobre la capacidad del sistema sanitario de la provincia, la funcionaria explicó que actualmente hay una baja ocupación de camas críticas y que el sistema de salud está “preparado y reforzado”. En ese sentido, desde el Ministerio precisaron que actualmente. en la provincia hay 920 camas críticas, hay un solo paciente con respirador y 4 personas en terapia intensiva. Asimismo, de las 5.800 camas generales y unas 30 Covid utilizadas, con personas que presentan buen estado general pero tienen factores de riesgo.

Desde el Instituto Cardiovascular de Rosario (ICR) confirmaron ayer que seis agentes de salud, cuatro profesionales y dos no profesionales, y una paciente que fue derivada a otro efector del grupo dieron positivo de Covid-19. Por los casos fueron aisladas unas 20 personas. "En algunos de los casos podemos identificar la transmisión horizontal porque dos enfermeras comparten el turno de la noche y uno puede llegar a considerar que ahí fue el contagio. Pero tenemos una enfermera y un médico que iniciaron primeramente con los síntomas en la misma fecha, y entre ellos jamás habían tenido ninguna clase de contacto, a su vez no habían estado involucrados en atención de pacientes con coronavirus, tampoco trabajan en otras instituciones, y no tienen antecedentes de viaje", explicó Carolina Subirá, infectóloga del Grupo Oroño.

"No encontramos nexo epidemiológico para que estas dos personas se contagien y nosotros los interpretamos como nuestros casos índices, pero al iniciar al mismo tiempo con los síntomas, no hay forma que uno haya contagiado al otro", agregó Subirá. En ese marco, la epidemióloga explicó que para ellos estas dos personas "constituyen, hasta ahora y tentativamente, dos clústers de transmisión comunitaria. Uno claramente nos dijo que participó en tres reuniones sociales en la última semana, y eso ocurrió justo seis días antes del inicio de los síntomas. La otra enfermera tampoco nos puede precisar dónde puede haberlo adquirido". La semana pasada, y a partir de un caso positivo en las oficinas administrativas del grupo, fueron aisladas 21 personas.

Por otra parte, y luego de la reunión del Consejo de Gestión de Riesgo municipal, se informó que los siete casos confirmados el martes se vinculan con 13 clústers activos y se encuentran aisladas 744 personas. El secretario de Salud municipal, Leonardo Caruana, remarcó que "las reuniones y el trabajo se llevan el 90 ó 95 por ciento los contagios", y que en los últimos días se registró un “aumento leve, pero sostenido de internados, la mayoría adultos mayores que están alojados en sala general”.