Canje de deuda: la CGT respaldó la propuesta del Gobierno

La Confederación General del Trabajo (CGT) respaldó "la última propuesta del gobierno nacional a los tenedores de bonos de la deuda externa" y aseguró que "la sensatez debe primar en la actual instancia, en la que en mucho se juega el plan integral de reactivación de la economía y de la industria".



Un documento de la CGT firmado por sus cotitulares, Héctor Daer y Carlos Acuña, y por el secretario de Prensa y Comunicación, Jorge Sola, sostuvo que ello "no es un capricho sino un acto de sensatez", y consideró que con "el acuerdo propuesto" la Argentina realizó "un esfuerzo sin precedentes" en la historia.



"Es importante alcanzar consenso para evitar el default, que relegaría otra vez las posibilidades nacionales de crecimiento sostenido, de generación de empleo y de desarrollo productivo. El anterior Gobierno hizo crecer de forma irresponsable un endeudamiento público que, de modo alguno, se reflejó en la generación de inversión en la producción y el crecimiento de la economía", indicaron desde la central obrera.



Los dirigentes añadieron que los bonistas deben comprender que la última oferta presentada por el Ejecutivo implicó "el máximo esfuerzo que el país está en condiciones de realizar", por lo que "la propuesta y la negociación toda deben ser acompañadas por el conjunto de los actores societarios que tengan responsabilidad institucional y procuren el bien para la Nación", enfatizaron.



La CGT aseveró que continuará "expectante" respecto de los avances de la negociación, con "la plena confianza de alcanzar un entendimiento que permita al país enfocarse de una vez en que la Argentina salga adelante", concluyó.



Daer ya había afirmado que la CGT "no quiere un default, pero tampoco un acuerdo que signifique un castigo para el futuro del pueblo", y enfatizó que "no pueden continuar las especulaciones". "Los bonistas deben comprender que se trata de la última oferta y tienen que ser responsables. No pueden continuar estirándola", dijo Daer.