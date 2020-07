¿Qué hizo Larreta por la gente?, el video que denuncia la omisión del Estado porteño durante la pandemia

La CTA de los Trabajadores porteña lanzó una campaña por la creación de un un Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para los monotributistas de la Ciudad de Buenos Aires, complementario del que otorgó el gobierno nacional, así como un programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) para las PyMEs y comercios locales. El reclamo al jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, es que asista a los vecinos que vieron afectados gravemente sus ingresos por la pandemia. “En la Ciudad de Buenos Aires, por el coronavirus y la falta de políticas de Larreta, pueden cerrar 25 mil locales. ¿Qué hizo económicamente el jefe de gobierno por los bares y restaurantes, por los hoteles, por las peluquerías, por las tiendas de ropa? ¿Cómo auxilia a los trabajadores porteños que no dependen del mercado formal?", se pregunta Eduardo López, el titular de la CTA porteña, en el lanzamiento de la campaña.





El referente, ex titular del gremio de los docentes porteños, planteó que el Gobierno nacional está auxiliando a las empresas con ATP que cubren la mitad de los salarios de los trabajadores del sector privado (son hasta 33 mil pesos por empleado), y a los trabajadores informales con los 10 mil pesos mensuales del IFE, pero la Ciudad “no hizo nada” por asistir a sus habitantes más perjudicados por el parate, a pesar de ser el distrito más rico del país.

“Para darle contexto a la propuesta de la CTA no sólo podemos comparar a la ciudad con el gobierno nacional --un gobierno que está hace seis meses, contra otro que está hace trece años--. En Vicente López, Jorge Macri anunció un subsidio de 20 mil pesos para dos mil comercios de su municipio. Vicente López tiene un PBI per cápita similar al de CABA. Otro ejemplo es el de Axel Kicillof, que la semana pasada lanzó en la provincia de Buenos Aires el Programa de Prestación de Trabajo, que le da 8 mil 400 pesos a los trabajadores de las PyMEs que vieron afectada su economía. Son dos ejemplos concretos de jurisdicciones que tienen menos autonomía que la ciudad de Buenos Aires, de manera que no hay excusas para que Larreta no haga lo que están haciendo Alberto, Kicillof o Jorge Macri”, consideró López.

La campaña fue subida ayer a las redes sociales, con un primer video “(¿Qué hizo Larreta por la gente?”). En los próximos días será continuada por otras piezas de los gremios del sector. Mientras la circulación del virus siga impidiendo marchas y manifestaciones, la difusión será por la web. Se sumará a los trabajadores los integrantes de la Multisectorial contra los Tarifazos porteña, que reúne a PyMEs, clubes de barrios, centros culturales y cooperativas.

En estas organizaciones hacen números. Por ejemplo, recuerdan que el gobierno nacional ha pagado tres IFE a 300 mil los trabajadores monotributistas porteños. Lo más parecido a cargo del gobierno de la Ciudad es el ingreso Ciudadanía Porteña, un ingreso destinado a las familias que quedaron fuera del mercado formal de trabajo, cubre apenas a 38 mil beneficiarios con un monto menor a la mitad del IFE, ya que consiste en 4.500 pesos. Menos que una gota de agua en una ciudad con cerca de tres millones de habitantes.

“No sólo hay que decir ‘Cuidate, quedate en casa’, sino devolver lo que los trabajadores formales e informales pagan de su bolsillo en concepto de Impuesto”, agregó López, tras considerar que la ciudad de Buenos Aires no sólo es la que más contagios tiene, sino que va a ser una de las últimas en poder recuperar sus niveles de actividad.

Según la CTA porteña, en CABA hay 350 mil familias que dependen de trabajos informales. En cuanto al número de negocios no esenciales que vieron perjudicados sus ingresos durante la pandemia la estimación los ubica como cercanos a los 25 mil.