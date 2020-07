El español David Villa negó una acusación de abuso sexual

El ex delantero español David Villa negó "tajantemente" este jueves las acusaciones de abuso sexual realizadas, a través de las redes sociales, por una ex empleada del club estadounidense New York City, en el que jugó hasta fines de 2018.



"Quiero negar tajantemente las acusaciones hechas hacia mí a través de Twitter. Estas acusaciones son absolutamente falsas", dijo el ex jugador de Barcelona y Atlético Madrid, en un comunicado que difundió y reprodujo la agencia italiana de noticias ANSA.



Villa, de 38 años, se explayó: "Las acusaciones han trascendido en las redes y a los medios de comunicación. Ante la situación de daño a mi reputación quiero aclarar los siguientes puntos".



"No he recibido ninguna comunicación sobre este tema antes de esta publicación en redes, ni por parte de esta persona ni del New York City; y entiendo que (la denunciante) era una becaria que dejó el club al final de 2019, un año después de que yo me fuese".



"Nunca he escuchado nada de estas acusaciones desde el club o desde ninguna otra fuente -agregó quien compartió plantel con Lionel Messi en Barcelona-. Cooperaré totalmente con NYC FC, porque sus acusaciones también están dirigidas al club. Jugué allí cuatro años y siempre me sentí querido y respetado por todo el mundo dentro y fuera del club".



"Es difícil de entender por qué surgen estas acusaciones falsas cuando yo dejé el New York City en diciembre de 2018. El acoso es un problema importante para la sociedad y un equipo legal trabaja para aclarar el tema", concluyó el ex atacante, clave para la consagración de España en Sudáfrica 2010, donde marcó cinco goles.



La mujer, que en la red social Twitter fue identificada como "Skyler B", denunció que el ex futbolista español la "tocaba cada puto día" y que sus jefes "creían que era un gran material cómico", argumentó.



"Garantizo que, si alguien le menciona mi nombre a David Villa, no sabría quién soy. Nunca me llamó por mi nombre. Raramente pasaba un día en que no me agarrara o acosara verbalmente, pero jamás se molestó en aprender mi nombre", cerró la denunciante.