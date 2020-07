Un escándalo por jugadores con coronavirus conmueve al fútbol español

Pese a que los campeonatos se cerraron el fin de semana pasado, el fútbol español se encuentra inmerso en un escándalo que le puede costar más de un dolor de cabeza al club Fuenlabrada y al presidente de la LaLiga, Javier Tebas, como consecuencia de un brote de coronavirus que afecta al plantel del equipo de las afueras de Madrid. Tanto que la Fiscalía de La Coruña abrió una investigación para determinar si el club de la segunda división o la propia Liga cometieron un delito penal por haberse trasladado a Galicia a jugar un partido pese a conocer de antemano algunos positivos de sus jugadores.

Todo comenzó el lunes, cuando el partido que debían jugar el Deportivo La Coruña ante el Fuenlabrada en Riazor fue suspendido como consecuencia de cuatro casos positivos entre jugadores e integrantes de la delegación visitante. Para el equipo gallego era la última oportunidad para intentar evitar el descenso, algo que finalmente se produjo sin jugar, ya que sus rivales en la pelea ganaron y ni siquiera los eventuales tres puntos le alcanzarían para sostener la categoría. Más allá de no tener posibilidades cuando se reprograme el partido, los dirigentes de La Coruña hicieron una presentación argumentando que se violó el reglamento del torneo, que indica que todos los partidos de la última jornada deben jugarse en simultáneo para evitar ventajas deportivas.

El otro problema se dio con la posición del Fuenlabrada, que quedó en la octava ubicación, pero que si rescata al menos un punto en su duelo ante La Coruña ascenderá hasta el sexto lugar, el último que otorga plaza para la Liguilla que determina el tercer ascenso a la Primera División. Entonces, el que presentó una queja formal fue el Elche, por ahora sexto, que asegura que el equipo madrileño ahora se enfrentará a un equipo descendido cuando, si todos jugaban en simultáneo, La Coruña hubiese tenido chances de salvarse. Las quejas golpearon la línea de flotación del presidente Tebas, acorralado si los clubes afectados insisten con las protestas por la violación reglamentaria. No pocos medios aseguran que el affaire podría costarle el cargo al cuestionado dirigente.

Pero como si el escándalo deportivo no fuera suficiente, el tema escaló hasta la justicia, que está investigando el comportamiento del Fuenlabrada, ya que se supone que la delegación viajó hacia Galicia sabiendo que podía tener positivos. Para colmo, un jugador del plantel que se encuentra aislado en La Coruña debió ser hospitalizado este viernes después de que se desvaneciera tras sufrir una fiebre muy alta, aunque el club aclaró que el caso no reviste gravedad.

"En la mañana de hoy un jugador del CF Fuenlabrada se ha sentido indispuesto y ha sido trasladado al hospital de A Coruña. No reviste gravedad y se ha decidido trasladarle al hospital por precaución", dice el comunicado emitido por el club, que no reveló la identidad del futbolista y pidió prudencia sobre el tema. Según la prensa española, el jugador se desvaneció cuando estaba siendo sometido a un nuevo test, por lo que los médicos decidieron trasladarlo en ambulancia e internarlo en la clínica Quirón de La Coruña. Hasta el momento, Fuenlabrada aseguró que 12 integrantes de la delegación que viajó a Galicia están contagiados, lo que elevó el número a 16 si se tienen en cuenta los cuatro que se quedaron en Madrid sin viajar.

Ante la escalada de situaciones anormales, la Fiscalía de La Coruña inició una investigación en la busca descubrir si el club o las autoridades de la Liga española cometieron un delito penal al no comunicar los positivos detectados entre los jugadores ante de viajar para el partido. "La investigación tiene como objetivo esclarecer los hechos y determinar si los mismos tienen alcance penal", informaron fuentes judiciales, que añaden que "el procedimiento tiene carácter reservado, por lo que no se informará del mismo hasta su conclusión". La Fiscalía actúa a instancias del ayuntamiento de La Coruña, que pidió depurar responsabilidades ante lo que considera una "negligencia" e "irresponsabilidad", que podría implicar también a los directivos de la competición.

Ante la gravedad del tema, el presidente del Fuenlabrada, Jonathan Praena, dijo que el club "cumplió con el protocolo de LaLiga", que fue la que realizó los test y autorizó el viaje. "Los viajes los organiza la Liga. Nosotros somos unos mandados", afirmó Praena tras confirmarse los primeros positivos en su equipo. Sin embargo, las autoridades sanitarias madrileñas habrían detectado los primeros cuarto positivos en el Fuenlabrada -un jugadores y tres integrantes del cuerpo técnico- el domingo pasado, cuando La Liga autorizó el desplazamiento de 47 personas al día siguiente. "El Fuenlabrada no debió viajar, eso lo tenemos claro", dijo este viernes el Ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes. El responsable político, no obstante, señaló que el protocolo estaba "muy bien diseñado" y funcionó "en el 99,9% de los partidos", aunque ahora hay que "averiguar por qué esta vez no".

Si bien la Liga de Primera División se cerró sin contratiempos con la consagración del Real Madrid como campeón, la de Segunda División se estrelló con el brote en el Fuenlabrada, que ahora persigue al presidente de LaLiga, Javier Tebas.